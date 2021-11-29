В кинотеатрах идет «Медея» Александра Зельдовича — современная киноверсия мифа, которая столкнулась с фем-критикой. Как Зельдович относится к претензиям и женщинам, почему денег на фильм ему дал соавтор «Дау», куда пропал Сорокин, при чем тут бетонный завод — в большом интервью «Афише Daily».

Александр Зельдович — режиссер-загадка, который появляется из ниоткуда раз в десятилетие с новым удивительным фильмом. В 1990-м вышел его дебютный «Закат», который сегодня сам автор именует «детским кино». 2000 год — «Москва» по сценарию Владимира Сорокина (да-да, того самого), одна из самых ярких и важных картин о девяностых, поразительная и самобытная. В 2011-м вышла «Мишень» — неожиданная фантастика опять же в соавторстве с Сорокиным. И, наконец, «Медея», перенесенный в современность древнегреческий миф с Тинатин Далакишвили и Евгением Цыгановым в главных ролях. На фестивале в Локарно фильм получил приз молодежного жюри, а вот на сочинском «Кинотавре», напротив, столкнулся с критикой и обвинениями в мизогинии.

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— Про ваш фильм «Медея» в фейсбуке очень много чего писали, и я вам буду зачитывать. — Ругали? — Ругали, но в феминистическом контексте. — Класс. — Но я вас сначала не об этом спрошу. Почему вы десять лет каждый фильм снимаете? Есть у этого логика, или это просто стечение обстоятельств? — У этого нет никакой логики, это ****** [ужас], лучше бы почаще. Я снимаю только по собственным идеям и по собственным, даже если они соавторские, сценариям. Я несколько раз пробовал что‑то снять по заказу, но никогда ничего не получалось: ни денег, ни славы. Замыслы возникают не так часто. Предыдущие картины получились, поскольку русская реальность менялась так быстро, что были желание и необходимость это как‑то осмыслять. А реальность не осмысляется как‑то за пару дней, то есть нужна дистанция. «Москва» была про 90-е, «Мишень» была про нулевые. Каждое десятилетие закрывалось большим пректом. Был и фильм не так давно, который на всех парах развивался, потом разрушился. — А что был за проект в 2010-е годы? — Я хотел снять ремейк или оммаж «Сладкой жизни» Феллини, только не в Риме, а в Лондоне. Тогда был такой жирный русский Лондон . И я довольно часто бывал там. Лондон был главный альфа-город планеты. Мне это показалось крайне интересным, я немножко знал вот эту жизнь — не только русский Лондон, но и английский Лондон тоже. У проекта был очень хороший сценарий, который я написал в соавторстве с Ребеккой Ленкиевич, она соавтор Павликовского по «Иде», и Кристофером Хэмптоном (лауреат «Оскара» за сценарии к фильмам «Опасные связи» и «Отец». — Прим. ред.). Проект назывался «Sweet Life», но он остановился. — Почему? — Понятно, почему. — В смысле, именно из‑за событий 2014-го? — Да. И я начал искать какой‑то новый замысел. Эти паузы не потому, что мне хочется пауз. Это невыносимо, очень тяжело. Из‑за финансовых причин. «Москва» снималась долго, потому что был кризис 1998 года, и мы встали на полтора года. С «Мишенью» тоже была похожая ситуация. — Кризис 2008 года, получается? — Да. «Медея» снялась достаточно быстро, но ее постпродакшен задержался на год из‑за ковида.

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— Вы как будто нарочно собираете главные кризисы по десятилетиям. Вместе с этим происходят и тектонические сдвиги в обществе. Я-то думал, что это осознанный манифест. — Нет, это такой невольный манифест , нежеланный «модус операнди», но, я надеюсь, это скоро изменится. — Я слышал, у вас уже есть следующий проект на питчинге в Минкульте. — У меня их даже два, еще один я сейчас написал. Я осмелел. Была определенная робость, я не любил писать сценарии один. Был Владимир Сорокин, с которым мы сделали несколько работ. Мы с ним сотрудничали долго, почти 15 лет. Мне одному было как‑то неуютно. А сейчас насобачился, стал один писать. Я вообще пишу быстро. «Медея» была написана дней за 12. «Москва» была написана за 14 рабочих дней с Сорокиным. «Мишень» — за 18. — Почему вы перестали работать с Владимиром Сорокиным? — Мы с ним друзья, хотя мы на «вы», как ни удивительно. Наше сотрудничество — оно меня, по крайней мере, точно обогатило. Возможно, и Володю тоже, потому что, если посмотреть на то, что он делал после того, как мы начали работать вместе, то его вещи стали более визуальны, так скажем. — Особенно по последнему роману, «Доктору Гарину», заметно. — Это очень интенсивное сотрудничество по энергетике, по взаимообмену, но, как любые подобные дуэты, оно заканчивается рано или поздно. Люди растут в разные стороны и с разной скоростью.

— «Медею» поддержал миллиардер Сергей Адоньев, который ранее финансово поучаствовал в проекте «Дау». Как так получилось? Имеете ли вы какой‑то коннект с «Дау»? — Я дружил с Илюшей (Хржановским, режиссером «Дау». — Прим. ред.) давно, а с Сергеем познакомился несколько лет назад. В моем возрасте довольно сложно заводить друзей. Мы примерно однолетки. Но как‑то подружились. Он очень интересный и продвинутый, глубокий. Иногда в диалоге возникает правильное плотное информационное поле, почти магнитное. С этим нечасто сталкиваешься. Когда понимание возникает до того, как даже начинается фраза другого. Бывает нечасто. У меня так было, когда разговаривал с [Александром] Пятигорским, с Володей Сорокиным. С Сергеем так же. Он однажды объяснял, почему он вложил деньги в «Дау» : потому что ему было бы интересно, если бы он когда‑нибудь финансировал кино, вкладывать деньги не в замысел, а в личность, в человека.

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— Почему вы выбрали Израиль в качестве места действия «Медеи»? — Израиль — это такая сказочная страна. Но в фильме это же ненастоящая реальность. Она притворяется настоящей. — Израиль как коллективная галлюцинация о земле обетованной? — Вообще любое хорошее кино — это выдуманная вещь , которая притворяется существующей. Израиль вообще другой. И я там часто бывал и бываю. Но это совсем по-другому: быть израильтянином, который там живет, это совсем иначе, чем быть заезжим гусаром. Даже мне довольно сложно себе представить их менталитет. Это жизнь на острове. — Какие еще приметы времени вы зацепили в фильме? Например, герой Цыганова оказывается айтишным стартапером, который начинает заниматься бетоном. — В Израиле буквально все сделано из бетона. И мне очень хотелось снять ту сцену на цементном заводе. — Цементный завод в кадре действительно поразительный, циклопический. — Причем я там не был, когда писал сценарий. Завод гигантский, его видно с нескольких трасс, когда ездишь рядом с Тель-Авивом: гигантская сфера, потрясающее инженерное сооружение. А там никто не снимал кино, ведь это опасное производство. — И каково там было снимать? Актеров не жалко? — Нет, актеров было жалко, потому что на этот завод порода подается по такому транспортеру длиной в несколько километров и сыпется вниз, а там драга ее мельчит — и много пыли. — Получается, в воздухе висит взвесь? — Да. Но нам повезло, потому что накануне прошли дожди. И поэтому порода была мокрая. Но нам надо было снимать внутри этой площадки, а она никакая не площадка, а верх гигантской воронки, куда сваливается измельченная порода. Туда заходить нельзя, даже заступать нельзя, потому что это опасно по технике безопасности. Они эту машину останавливают где‑то раз в год на профилактику. Я думал уже это рисовать на посте. И тут, пока мы снимали рядом, вдруг наступает тишина, и эта штука останавливается. Я спрашиваю нашего израильского продюсера: «А что случилось-то?» А он отвечает, что у них завис компьютер первый раз за все время существования завода. В итоге они перезагружали компьютер полтора часа, и мы все успели снять. Компьютер у них никогда не отключался. У меня есть некий талант — при мне виснут компьютеры. Но я никогда не думал, что могу остановить цементный завод.

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— В русскоязычном фейсбуке разбирают, насколько ваше понимание Медеи отличается от того, что было у Еврипида. У Еврипида, пишут, Медея была личностью, а у вас «сосуд скудельный». — Не было никаких личностей у Еврипида, полная херня. Античная драматургия вообще не на эту тему. Идея личности возникла сильно позже. Я психолог по образованию, извините. Идея личности вообще возникла в конце XIX века. — Насколько это вообще экранизация или хотя бы современное переложение Еврипида? — Да ни насколько. Я когда писал сценарий, опирался на «Википедию», а не на Еврипида. Кроме того, Медей много: Сенека, Хайнер Мюллер, Криста Вольф, у которой я украл фразу «Я съем твое сердце». Я изучил матчасть. — Даже не перечитывали Еврипида? — Я его полистал и отложил, чтоб не мешал. Когда уже снял фильм, перечитал пьесу и увидел, что довольно много пересечений. — То есть вы просто постфактум уже так фильм назвали, получается? — Нет, сюжет «Медеи» известен. Откройте «Википедию». — В общем, оттуда взят общий сюжет про брато- и детоубийство во имя любви. Давайте тогда про личность Медеи. А у вас она личность? Или у нее темное женское начало, как пишут про это в фейсбуке, и толкованию эта дьяволица Лилит не поддается? — Ну, в том числе и личность. Крайне неинтересный вопрос. У нее еще ногти есть, педикюр… Естественно — личность. Но она больше чем личность, как каждый из нас. У нее есть судьба, карма, она фигура на шахматной доске Создателя, вдобавок — на четверть богиня, и — главное — она героиня трагедии. Это иное существо, чем повседневный человек. Так же, как и герой комедии, кстати. Герой Чарли Чаплина — личность? До какой‑то степени. Если бы вы такого на улице встретили, с такой странной походкой, наверное возник бы вопрос о его психическом состоянии. — Почему у вашей героини нет имени? — А как ее назвать? Медея? Маша? — Например, Маша, да. Просто получается, что вы ей отказываете в праве на имя. — Нет, ее было невозможно никак назвать. Ну как, Марина? Глупость. Поэтому у меня в сценарии она обозначена буквой М. У нее нет имени. — Чем еще возмущены люди в фейсбуке? Они возмущены как раз тем, что фильм, по сути, про женщину, но в итоге оказывается, что там мужчина в вашем лице объясняет женщине, в чем ее темное женское начало. — Ну, Еврипид был мужчина, по чистому совпадению. Я был на какой‑то дискуссии по поводу Еврипида, и там один специалист по античности сказал, что его в принципе женщины не интересовали, его интересовала иррациональная воля и женщина как ее манифестация. — Утверждается, что для бесконечной неземной любви Медеи, во имя которой она убивает кучу своих родственников, как будто бы нет должных оснований, просто потому что герой Цыганова невнимательный. Цитата: «Молодая женщина модельной внешности, переехав в Израиль и встретив там просто кучу интересных, красивых и спортивных мужчин, все равно будет сохнуть по не очень молодому, помятому и не слишком заботливому герою Евгения Цыганова, который с ней даже толком не разговаривает». Согласны ли вы с этим или нет? — Нет. Потому что это ***** [ерунда]. Человек любит кого‑то не потому, что он спортивный или неспортивный. Эти бабы выбирают себе мужчин по принципу спортивности, меньшей или большей помятости? Я думаю, что они сидят без мужиков, потому что у них какие‑то представления из журнала Cosmopolitan двадцатилетней давности. Ну какая чушь. Это все равно что сказать — давайте поговорим о том, что в фильме никак не освещена тема вегетарианства, например. «Медея» — это экстремальная история в экстремальном пересказе. Она не может не провоцировать человеческий идиотизм. И я сознательно на это шел, надеялся не только на адекватную реакцию, а предполагал, что идиотизм проснется и откликнется. Вот он откликнулся.