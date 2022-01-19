Вы обращаетесь в сервисную компанию, чтобы вам помогли с делами по дому. Компания отправляет к вам в дом сотрудника, который находится в стране нелегально. Ваши действия?

Попрошу заменить, все должно быть легально. Так сказать, по всем уставам и законам Главное, чтобы человек был хороший. А откуда — без разницы… да хоть из Мариуполя Даже если ты просто приехал из другого региона, должна быть регистрация. И точка!