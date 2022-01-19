Начало 2020-х стало годом реюнионов: «Друзья», «Гарри Поттер», «Матрица», «Секс в большом городе», «Сплетница». В России волну поддержал «Универ», вышедший с добавкой «10 лет спустя». Но есть еще много хитов нулевых, которые могут вернуться. Вы можете даже не знать об этом, но наш тест выявит ваши желания. Нужно лишь ответить на 15 вопросов.
Как вы смотрите сериалы?
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Продолжите строчку из песни: «Здравствуй…»
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Если бы у вас была (или уже есть) дочь, как бы ее ласково называли?
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Вы обращаетесь в сервисную компанию, чтобы вам помогли с делами по дому. Компания отправляет к вам в дом сотрудника, который находится в стране нелегально. Ваши действия?
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Выберите лучшее название для бренда, работающего в фешен-индустрии.
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Как вы отреагируете на что‑то очень удивительное, о чем вы только что узнали?
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Продолжите фразу из песни: «Хочешь…»
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Какой вариант трудоустройства лучше?
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Какой американский сериал из этих вы бы смотрели?
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Сколько в семье может быть детей?
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Минимально допустимый для вас вариант жилья…
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Сериал от какого из этих продюсеров вы бы хотели посмотреть?
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Как относитесь к закадровому смеху в сериале?
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Сколько сезонов должно быть в успешном ситкоме?
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Самый прямолинейный вопрос. Кто из них вам ближе?
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