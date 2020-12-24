23 февраля в кинотеатрах страны выйдет полнометражный фильм «Батя» с Владимиром Вдовиченковым, Еленой Лядовой, Надеждой Михалковой и комиком Стасом Старовойтовым. Проект ТНТ и ТНТ4 может стать народной комедией — трейлер бьет по воспоминаниям тех, кто провел детство, отрочество и юность в России девяностых.
Девяностые — главный триггер современного русского кино, а выяснения отношений с отцами обещают стать ключевым сюжетом отечественным комедий начала 2021 года (см. «Родные», «Спасите Колю!»). «Батя» объединит этих два главных тренда и в комедийном ключе расскажет о разнице воспитания детей тогда, в девяностые, и сейчас. Фильм будет строится на противопоставлении архетипичного образа Бати из России 90-х и современных родителей, чьи педагогические решения кардинально отличаются.
Комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов сыграет молодого папу (это его дебют в кино), который вместе с семьей едет на 70-летний юбилей своего отца и по дороге вспоминает свое детство в девяностые, пытаясь понять, почему его «батя» был таким закрытым и в чем‑то жестоким. Батю сыграл Владимир Вдовиченков («Левиафан»).
Изначально «Батя» задумывался как шортком — комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по 1-2 минуты, которые зрители пересылали бы друг другу. В этом виде «Батя» получил приз на фестивале «Пилот» как самый перспективный проект. Однако позднее его авторы, а также продюсеры каналов ТНТ и ТНТ4 увидели, что эпизоды складываются в цельную историю, которую необходимо рассказать непрерывно, чтобы привести к важной, финальной эмоции фильма.
Будем надеется, что кино не уйдет в романизацию насильственных методов воспитания, которые кажутся современным родителям дикими, а лишь поможет детям 90-х и поколению «бать» чуть лучше понять друг друга.