Изначально «Батя» задумывался как шортком — комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по 1-2 минуты, которые зрители пересылали бы друг другу. В этом виде «Батя» получил приз на фестивале «Пилот» как самый перспективный проект . Однако позднее его авторы, а также продюсеры каналов ТНТ и ТНТ4 увидели, что эпизоды складываются в цельную историю, которую необходимо рассказать непрерывно, чтобы привести к важной, финальной эмоции фильма.