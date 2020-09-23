Том Круз полетит в космос для съемок фильма в октябре 2021 года

Американский актер Том Круз полетит в космос для съемок нового фильма в октябре 2021 года, сообщил Space Shuttle Almanac.

Издание опубликовало план миссий космических компаний — среди них оказался и полет Круза на Crew Dragon. Вместе с актером в космос отправится режиссер Даг Лайман, который поставит первый снятый в околоземном пространстве фильм, а также астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегрия.