«Сваты» стали самым популярным телесериалом 2021 года в России

Самым популярным телесериалом в России в 2021 году стал седьмой сезон «Сватов» на канале «Россия 1». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

Многолетний сериал украинской студии «Квартал 95» стал самым интересным для зрителей старше четырех лет в городах с населением более 100 тыс. человек. На втором и третьем месте — экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» (Первый канал) и «Склифософский-8» («Россия 1»).

Издание отмечает, что в топ-10 вошли телесериалы только двух вещателей — Первого и «России 1».

«Сваты-7» «Угрюм-река» «Склифософский-8» «За первого встречного» «Тайны следствия-21» «Курорт цвета хаки» «Мур-мур» «Стенограмма судьбы» «Медиум» «Акушерка. Счастье на заказ»

По данным российского офиса компании ECI Media Management, в городах с населением менее 100 тыс. жителей десятка самых популярных сериалов совпадает с топ-10 в крупных городах.