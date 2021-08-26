Выбрали главные сериалы грядущего сезона. Среди них новые проекты Майка Флэнагана, Алекса Хирша, Натальи Мещаниновой, Хироюки Имаиси, Стивена Мерчанта и Дарьи Жук. С новыми сезонами своих хитов в эфир вернутся Райан Мерфи, Ларри Дэвид и Джон Уилсон.

«Вернуться к жизни» («Back to Life»), 2-й сезон 31 августа, BBC One

Второй сезон скромного, но обаятельного британского драмеди . Дейзи Хаггард сияет в роли тинейджерки, заключенной в тело 40-летней. Никакой фантастики: просто в 18 лет она села в тюрьму на 18 лет и лишь недавно вышла на волю. Во втором сезоне героине снова предстоит болезненно неловко уживаться с родителями, собственной совестью и романтическими чувствами.

«Американская история преступлений: Импичмент» («American Crime Story: Impeachment») 7 сентября, FX/«Амедиатека»

Седьмой сериал Райана Мерфи в этом году. Бренд вездесущего шоураннера стремительно обесценивается: сериал «Холстон» с Юэном МакГрегором не смотрел примерно никто; безлико озаглавленные «Американские истории ужасов» получили разгромную критику; заголовки о грядущих «Американской истории любви» и «Американской истории спорта» похожи на сатирические новости. Свежесть в «Импичмент» привносит актерский состав: комедиантка Бини Фельдштейн («Образование») в роли Моники Левински, Клайв Оуэн в роли Билла Клинтона, Эди Фалько в роли Хиллари. Среди продюсеров — сама Левински , так что ждать стоит чего‑то вроде эмоциональных мемуаров, а не объективной хроники событий.

«Сцены из супружеской жизни» («Scenes from a Marriage») 12 сентября, HBO/«Амедиатека»

Одноименный ремейк чуть ли не величайшего телесериала всех времен, снятого Ингмаром Бергманом для шведского ТВ в 1973 году. Новый режиссер Хагай Леви — фигура, очевидно, многократно меньшего порядка; главный пункт его фильмографии — остросюжетная мыльная опера «Любовники». Оригинал Бергмана был хладнокровным и безжалостным, а Леви, кажется, готовится представить публике что‑то теплое и мелодраматичное. Главный козырь американской версии шедевра — голливудские звезды Оскар Айзек и Джессика Честейн , смотреть на них в роли разваливающейся семейной пары было бы радостно даже в заурядной мелодраме.

«Y. Последний мужчина» («Y: The Last Man») 13 сентября, FX on Hulu

Экранизация культового комикса Брайана К.Вона, написанного для читателей чуть постарше, чем аудитория историй о героях в трико. В мире, похожем на наш, внезапно погибают все носители хромосомы Y — проще говоря, мужчины. Кроме одного. Сериал был проблемным долгостроем: проект покинули два опытных шоураннера и звезда. В итоге главную роль играет Бен Шнетцер («Варкрафт», «Гигант»), а возглавляет проект дебютантка Элиза Кларк. Постановку 10 эпизодов поделили между собой семь женщин-режиссеров с телевизионным бэкграундом и без опыта в зрелищном кино.

«Предпосылка» («The Premise») 16 сентября, FX on Hulu

Сериал-альманах, эксплуатирующий не фантастические допущения, а животрепещущие проблемы современности — как будто мы все и так живем в мире «Черного зеркала». Контроль над огнестрельным оружием, расовая нетерпимость, сексуальные скандалы, лицемерность соцсетей — лишь некоторые из тем-хештегов. Создатель — один из второстепенных сценаристов «Офиса» Б.Дж.Новак, среди режиссеров эпизодов — автор «Приколистов в дороге» Китао Сакурай, Джейк Шрейер («Шучу») и белоруска Дарья Жук .

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«Утреннее шоу» («The Morning Show»), 2-й сезон 17 сентября, Apple TV+

Первый сезон «Утреннего шоу» закончился с надрывом, но шоу должно продолжаться . Прима Дженнифер Энистон, инженю Риз Уизерспун и просто украшение сериала Билли Крудап снова будут пытаться перестраивать телевизионную студию по заветам новой этики. Судя по трейлеру, Стива Карелла в роли уволенного за домогательства ведущего тоже еще не до конца закэнселили. В «Утреннем шоу» сценаристов и режиссеров в разы больше, чем главных героев, так что и радикальных авторских решений вроде полного ухода опального героя с экрана можно не ждать.

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«Звездные войны: Видение» («Star Wars: Visions») 22 сентября, Disney+

Аниме-антология по вселенной «Звездных войн» , созданная шестью непохожими по стилю студиями. Потенциальное повторение достижений великой «Аниматрицы». Среди режиссеров новелл — культовый Хироюки Имаиси («Гуррен-Лаганн», «Kill la Kill») и авангардные аниматоры студии Science Saru (Абель Гонгора, Чхве Ынён). В джедайскую вселенную давно пора было привнести нечто совершенно иное на смену ностальгическому фансервису.

«Полуночная месса» («Midnight Mass») 24 сентября, Netflix

Новый авторский хоррор-сериал Майка Флэнагана. Не интерпретация классики (как «Призраки дома на холме») и не экранизация Кинга (как «Доктор Сон» и «Игра Джеральда»), а полностью оригинальный проект. Блудный сын (Зак Гилфорд из «Огней ночной пятницы») и священник (Хэмиш Линклейтер из «Легиона») прибывают на изолированный остров, где творится чертовщина. Готовьтесь к худшему — ведь нестрашно и недушераздирающе Флэнаган не умеет снимать чисто физически .

«Основание» («Foundation») 24 сентября, Apple TV+

Эпическая фантастика по одноименной серии романов Айзека Азимова. Математик в галактической империи далекого будущего (Джаред Харрис) разрабатывает социологическую гипотезу о скором крахе этой самой империи. Для предотвращения катастрофы он собирает группу ученых-нонконформистов под названием «Основание». За масштабную стриминговую адаптацию отвечает неровный сценарист Дэвид С.Гойер («Бэтмен против Супермена», «Демоны Да Винчи»). Среди постановщиков как режиссеры блокбастеров (автор «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс), так и выходцы из команд сериалов «Видоизмененный углерод» и «Агенты „Щ.И.Т.“».

«Уборщица. История матери-одиночки» («Maid») 1 октября, Netflix

Экранизация мемуаров-бестселлера реальной уборщицы и матери-одиночки. Главный аттракцион — кастинг. Мать и дочь — Энди МакДауэлл и Маргарет Куолли — играют мать и дочь на экране. Старшая — стареющую хиппи с бонгом; младшая — работница клининга с писательскими амбициями. Шоураннерка — одна из сценаристок «Бесстыжих» Молли Смит Мецлер, это ее самостоятельный дебют. В лучшем случае зрителей может ждать неофициальный сиквел «Земли кочевников»; в худшем — очень длинный мотивационный ролик с Маргарет Куолли в главной роли (что уже неплохо).

«Ломка» («Dopesick») 13 октября, Hulu

Мини-сериал в жанре «большие звезды по ролям разыгрывают журналистские расследования-лонгриды» . На этот раз пришел черед истории про популяризацию препарата оксиконтина и последовавшего опиоидного кризиса в США. В ролях ученых, спецагентов и фармацевтов-миллиардеров — такие звезды, как Майкл Китон, Питер Сарсгаард, Росарио Доусон и Майкл Сталбарг. В режиссерском кресле — живой классик Барри Левинсон («Человек дождя»).

«Вторжение» («Invasion») 22 октября, Apple TV+

Очередной 200-миллионный блокбастер , снятый для малого экрана безымянными телевизионными ремесленниками. Сюжетная завязка такая же банальная, как и название: «Война миров», наши дни. В кресле шоураннера — бракодел Саймон Кинберг («Люди Икс: Темный Феникс», «Фантастическая четверка»), мировой актерский ансамбль возглавляет Сэм Нилл. Вроде бы ничего особенно ждать не приходится, но мысль о 200-миллионных стриминговых сериалах все еще слишком пьянящая, чтобы молча проходить мимо.

«Корпорация „Заговор“» («Inside Job») 22 октября, Netflix

Спустя пять лет после завершения уже без преувеличения классического мультсериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш возвращается на малые экраны с новым продюсерским проектом. «Корпорация „Заговор“» — это уже мультик для взрослых, но заговорщицкую тематику, как мы помним, Хирш начал не по-детски глубоко прорабатывать еще в своем знаменитом прошлом сериале. Главные герои нового шоу — раздолбаи, работающие в секретных офисах тайного правительства. Главная сценаристка — работавшая с Хиршем над «Гравити Фолз» Сион Такэути. Потенциально это может быть новым анимационным суперхитом.

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«Наследники» («Succession»), 3-й сезон Октябрь, HBO/«Амедиатека»

Третий сезон остросюжетной драмы, завоевавшей редкую комбинацию из премий «Эмми», «Бафта» и «Золотой глобус» за лучший драматический сериал. Члены дисфункциональной семьи миллиардеров по фамилии Рой продолжат бороться за медиаимперию. Попутно они, разумеется, будут очень смешно ругаться и злословить — создатель сериала Джесси Армстронг («Пип шоу») все еще не имеет на этом поприще ровным счетом никаких конкурентов.

«Умерь свой энтузиазм» («Curb Your Enthusiasm»), 11-й сезон Октябрь, HBO/«Амедиатека»

Неминуемое возвращение в эфир главного диагноста общественных пороков нашего непростого времени. В прошлом сезоне «Энтузиазма» Ларри Дэвид шутил по поводу движения #MeToo так: боялся прикасаться руками к задыхающейся девушке, предпочтя смотреть на ее страдания с дистанции. Какие гадкие выходки заготовил в новом сезоне неисправимо склочный комик, неотделимый от экранного альтер эго, остается только догадываться. Одно ясно точно: сквозь смех зрители снова убедятся, что все они внутри — Ларри Дэвид .

«Психиатр по соседству» («The Shrink Next Door») 12 ноября, Apple TV+

Черный сэдком по мотивам документального подкаста про нечистого на руку психиатра. Депрессивного бородатого мужчину играет Уилл Феррелл, обходительного психотерапевта — Пол Радд, завершает козырной актерский состав Кэтрин Хан в роли жены главного героя. Пилот поставил режиссер лирических комедий Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь»), шоураннеркой выступает ветеран циничных разговорных сериалов Джорджия Притчетт («Вице-президент», «Наследники»). Трейлер почему‑то смонтирован как воодушевляющая реклама, но на деле все может оказаться куда мрачнее .

«Ковбой Бибоп» («Cowboy Bebop») 19 ноября, Netflix

Очередная попытка Голливуда эксплуатировать популярность аниме. После «Тетради смерти», которую хочется забыть как страшный сон, «Нетфликс» снял свою версию классического научно-фантастического аниме 90-х «Ковбой Бибоп». И вроде бы атмосферный джазовый саундтрек Йоко Канно на месте, и Джон Чо в роли ковбоя-марсианина — в меру харизматичный выбор. Но все равно от скепсиса отделаться непросто. Тот факт, что постановку между собой поделили телеремесленники, работавшие над «Ведьмаком» и «Последним кандидатом», особых надежд не внушает: опубликованные кадры уж слишком смахивают на косплей, а не на большое самостоятельное кино .

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«Соколиный Глаз» («Hawkeye») 24 ноября, Disney+

Очередной не слишком обязательный сериал из бесконечной вселенной «Марвел». В этом выпуске самый нахмуренный супергерой Соколиный Глаз (Джереми Реннер) берет под свое крыло веселую юную протеже (Хейли Стайнфелд). Шоураннер — член сценарной команды «Безумцев» Джонатан Игла; главный режиссер — ветеран съемок скетчей для «Saturday Night Live» Риз Томас. Такой подбор создателей симптоматичен для всего компромиссного видения вселенной: это как бы и нуар, и скетчком одновременно .

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«Бегущий по лезвию: Черный лотос» («Blade Runner: Black Lotus») Ноябрь, Adult Swim/Crunchyroll

Трехмерное аниме по «Бегущему по лезвию», где главная героиня — сексуализированная репликантка с катаной . Визуальный стиль Синдзи Арамаки и Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045») снова с порога генерирует дизлайки. Но надо сказать, что для изображения мира, где искусственное стало неотличимо от натурального, нарочито неестественная компьютерная анимация вполне уместна.

«Колесо времени» («The Wheel of Time») Ноябрь, Amazon Prime

Разминка перед амазоновским сериалом по «Властелину колец» — эпическое фэнтези по одноименной серии романов Роберта Джордана. Главную чародейку играет Розамунд Пайк, на ролях ее юных подчиненных — свежие лица. Вместе они будут искать мифическую реинкарнацию некого Дракона, пока создатели, вероятно, будут пытаться реинкарнировать «Игру престолов». Шоураннер Рейф Джадкинс на сегодняшний день наиболее известен не как сценарист, а как участник 11-го сезона американского «Последнего героя» . Чем черт не шутит; в конце концов, и шоураннер «Игры престолов» Д.Б.Вайсс до знаменитого сериала написал разве что книжку про японские видеоигры.

«Полезные советы от Джона Уилсона» («How To with John Wilson») Ноябрь, HBO/«Амедиатека»

Продолжение секретного сокровища карантинного телесезона от исполнительного продюсера Нейтана Филдера. Сам себе режиссер Джон Уилсон снова с иронией фиксирует курьезы, нелепости и странности нью-йоркской повседневности. Выдающимся документалистом его делает то обстоятельство, что он и сам немножко городской сумасшедший. Неважно, на какие темы будет монтировать видеоэссе Уилсон во втором сезоне, — смотреть на это все равно будет бесконечно упоительно.

«Злоумышленники» («The Offenders») Осень, BBC One

Стивен Мерчант, автор шедевральных «Офиса» и «Массовки» (совместно с Рики Джервисом) и чуть менее шедеврального сериала «Давай знакомиться», возвращается в эфир с новой черной комедией. Пути нескольких мелких злоумышленников пересекаются на исправительных работах. В ансамбле — не только сам Мерчант и неизвестные англичане, но и внезапный Кристофер Уокен . Руководству BBC сериал так понравился, что съемки второго сезона стартовали еще до премьеры первого, — а мы чем хуже?

«Улыбающиеся друзья» («Smiling Friends») Осень, Adult Swim

Анимационная комедия, опускающаяся беспрецедентно глубоко в бездну чернухи — даже по меркам специфического юмора канала Adult Swim. В пилотной серии, вышедшей в прошлом году, пара друзей, похожих на детские каракули, пытались развеселить скрюченного и сморщенного мужчину с суицидальными наклонностями. Закончилось все странно и страшно — и в результате пилот приобрел моментальный культовый статус в узких кругах . Если вы когда‑нибудь думали, что «Рик и Морти» — слишком добродушный и радужный мультсериал, то вам сюда.

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«Джо Пера разговаривает с вами» («Joe Pera Talks with You») Осень, Adult Swim

Самая расслабляющая передача в мире скоро снова будет в эфире. Сначала кажется, что увалень Джо Пера стебется, когда читает с экрана усыпляющий текст 10 часов подряд или посвящает целый выпуск шоу сбору камней в лесу. Но быстро выясняется, что, стоит принять его таким, какой он есть, и он станет вашим самым искренним другом по ту сторону экрана . Во втором сезоне шоу и вовсе превратилось в очаровательный заторможенный ромком. Переставать растапливать сердца развращенных цинизмом зрителей Пера явно не собирается.

«Сказки Пушкина. Для взрослых» Осень, more.tv

Рубрика «кринж сезона». Писатель и журналист Михаил Зыгарь («Вся кремлевская рать») создал сериал-альманах, где сказки Пушкина предстанут в современной обработке. Далее цитируем пресс-релиз дословно: «Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью». Новеллу «Рыбка» с Ингеборгой Дапкунайте и Лолитой Милявской поставила Ксения Зуева («Близкие»). Остальной список режиссеров пока что не разглашается, так что у проекта остается потенциал не только кринжа, но и добротного угара а-ля «Хоттабыч».

«Пингвины моей мамы» Осень, Kion

Отечественный кинематограф снова отдает дань уважения набирающему популярность искусству стендапа. В главной роли — увы, снова не профессиональный комик, но хотя бы не Данила Козловский, а школьник Макар Хлебников (сын Бориса). На своем творческом пути 15-летний стендапер встретит и вполне реальных звезд отечественной комедии: Женю Сидорова, Сергея Орлова, Сашу Малого . Самое же главное обстоятельство, делающее сериал заслуживающим внимания, — это, как водится, его автор Наталья Мещанинова («Сердце мира», «Обычная женщина»).

Также возвращаются: «Чем мы заняты в тени» (2 сентября, FX), 3-й сезон «Время приключений: Далёкие земли» (2 сентября, HBO Max), спешл «Город Волшебников» «Бумажный дом» (3 сентября, Netflix), 5-й сезон «Миллиарды» (5 сентября, Showtime/«Амедиатека»), вторая половина 5-го сезона «Wu-Tang: Американская сага» (8 сентября, Hulu), 2-й сезон «Люцифер» (10 сентября, Netflix), 6-й сезон «Половое воспитание» (17 сентября, Netflix), 3-й сезон «Уважаемые белые люди» (22 сентября, Netflix), 4-й сезон «Роковой патруль» (23 сентября, HBO Max), 3-й сезон «Голиаф» (24 сентября, Amazon Prime), 4-й сезон «Ключи Локков» (октябрь, Netflix), 2-й сезон «Голяк» (октябрь, Sky One), 3-й сезон «Озорные анимашки» (5 ноября, Hulu), 2-й сезон «Декстер: Свежая кровь» (7 ноября, Showtime/«Амедиатека»), ревайвл «Великая» (19 ноября, Hulu/more.tv), 2-й сезон «Трудные подростки» (осень, more.tv), 3-й сезон