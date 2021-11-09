После короткого локдауна кинопрокат снова в строю. Самое время составить планы, пока все снова не отменилось, ведь (осторожный) поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе.

«Память» С 4 ноября

Даже самый радикальный режиссер рано или поздно снимает свой блокбастер. Так случилось и с Апичатпонгом Вирасетакуном — тайским адептом медленного кино, чей каннский триумф с сомнамбулической сказкой «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» случился в 2010 году. Спустя десятилетие Вирасетакун снимает в главной роли голливудскую актрису (самую причудливую из возможных — Тильду Суинтон) и впервые переносит свою эстетическую вселенную из Таиланда в Америку (Южную). Героиню, английскую экспатку в Колумбии, начинают преследовать слуховые галлюцинации. Вскоре, как это всегда происходит у Вирасетакуна, она намертво застынет среди живописных пейзажей, похожих на иллюстрации к мрачной бессловесной сказке. Пока сам Вирасетакун оспаривает диктатуру повествования в кино, его дистрибьюторы борются с традиционными схемами проката. Сообщается, что в США у фильма вместо обычного релиза будет «бесконечный тур»; в России тоже происходит что‑то странное: пока в двух столицах был локдаун, фильм демонстрировали регионы. Успеть съездить до четверга (когда фильм выйдет-таки в московских и питерских кинотеатрах) на такой региональный показ — экспириенс, которого эта экспериментальная лента более чем достойна.

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«Вечные» С 8 ноября

Самый авторский блокбастер «Марвел», по крайней мере, на бумаге: у руля оскароносная постановщица Хлоя Чжао («Земля кочевников»). На самом деле привлечь к режиссуре супергеройского боевика про бессмертных полубогов неореалистку Чжао было более чем логичным решением. В «Земле кочевников» она наполнила историю бездомных сезонных рабочих с завода Amazon такими живописными красотами, приключениями и романтикой, что провернуть что‑то подобное с командой красивейших голливудских актеров (Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден) в платьях и доспехах должно было быть проще простого. Увы, западная критика сообщает, что что‑то пошло не так: вопреки ожиданиям фильм Чжао сочли чрезмерно пафосным, неповоротливым и пустопорожним , а трехчасовой хронометраж показался «вечным». Может, перед нами и правда самый авторский фильм «Марвел»?

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«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» С 18 ноября

Может показаться, что отечественные прокатчики слегка переборщили с адаптацией названия нового фильма Уэса Андерсона. Однако проницательный читатель заметит, что они сумели придумать наиболее андерсоновский заголовок для самого андерсоновского фильма из всех . Во-первых, «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» — это альманах из сразу нескольких журналистских сюжетов, то есть автоматически самый затейливый из игрушечных шедевров режиссера. Во-вторых, по части наполненности экрана красивостями Андерсон, кажется, переплюнул самого себя, и одного только перечисления мировых звезд, задействованных в картине, хватит на целый абзац. Во «Французском вестнике» снимались: Тимоте Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриен Броди, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман, Кристоф Вальц, Уиллем Дефо, Анджелика Хьюстон, Кейт Уинслет, Лив Шрайбер. И другие.

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«Последняя дуэль» С 18 ноября

Отпраздновавший 83-летие режиссер Ридли Скотт продолжает показывать мастер-класс в жанре исторического боевика, но при этом обновляет его ультраактуальным феминистическим посылом. Дорогая, масштабная и основательная «Последняя дуэль» до упора наполнена звездами А-класса (да, Джоди Комер из «Убивая Еву» теперь уже автоматически тоже в этой категории) и рассказывает про реальную последнюю дуэль в средневековой Франции. Один из неожиданных аттракционов фильма — сумасшедшие мужские прически: Мэтт Деймон с маллетом и бородкой, Бен Аффлек с горшком и Адам Драйвер с классической джедайской шевелюрой. Аффлек и Деймон впервые написали совместный сценарий со времен оскаровской победы за «Умницу Уилла Хантинга», так что это вполне может оказаться и лучший фильм Скотта за последние несколько лет. А если нет — то его следующая попытка вернуть зрительское доверие случится всего через месяц с выходом в прокат «Дома Gucci».

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«Нули и единицы» С 18 ноября

Главная премьера месяца, если мерить по чистоте безумия предложенного зрелища. Солдат армии США Итан Хоук разыскивает брата-анархиста (тоже Итан Хоук, только нестриженый) в опустевшем пандемийном Риме и мстит за взорванный Ватикан тайному мировому правительству . За стилизованный под боевичок категории «Б» фильм «Нули и единицы» теневой американский классик Абель Феррара завоевал награду «Лучший режиссер» кинофестиваля в Локарно. Одна эта фраза у тонких ценителей радикального постмодерна вызывает мурашки предвкушения редчайшего кинематографического удовольствия.

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«Обходные пути» С 18 ноября

Кино, после которого есть опасность начать мечтать стать закладчиком, когда вырастешь. Снятые на 16-миллиметровую пленку панельки, клумбы и вокзалы никогда не выглядели обаятельнее ; самоуничтожающиеся чаты в телеграме и путешествия по «Яндекс.Панорамам» показывают, что работа кладмена поразительно похожа на увлекательную компьютерную игру. Ученица структуралиста Джеймса Беннинга Екатерина Селенкина поначалу притворяется, что тоже делает минималистичное пейзажное кино, но кадры быстро наполняются таким напряжением и интригой (тут есть погони, досмотры, облавы), которым позавидовал бы не только ранний жанровый Беннинг (любимый фильм учителя у Селенкиной, разумеется, «Landscape Suicide»), но и какой‑нибудь Пол Шрейдер — здесь даже заканчивается все шрейдеровской экзистенциальной антикульминацией. Премьера фильма состоялась на высоколобой «Неделе критики» в Венеции, и это тот редкий случай, когда формалистская работа обладает еще и зрительскими свойствами, делающей ее уместной в повседневном прокате.

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«Ампир V» С 25 ноября

Немного запоздалый духовный сиквел «Generation П», снова снятый Виктором Гинзбургом по роману Виктора Пелевина. Несмотря на то что режиссер всякий раз упирает на родство двух экранизаций, это совершенно другая история: теперь в черной сатире на современное общество потребления всем заправляют не рекламщики, а вампиры . Молодого человека, попадающего в элитные кровососущие круги, играет Павел Табаков. Главный же кастинговый аттракцион — рэпер Оксимирон (или просто Мирон Федоров) в роли влиятельного вампира с алым галстуком-бабочкой. Как и десять лет назад, реализм гламурной Москвы обрамлен спецэффектами в стиле Вачовски и Бекмамбетова — это зрелище нарочито за гранью хорошего и плохого вкуса.

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«Прошлой ночью в Сохо» С 25 ноября

Очередной фильм Эдгара Райта в фирменном жанре «пародия, не уступающая в интенсивности оригиналу». На смену деконструкциям ромеровских зомби («Зомби по имени Шон») и фолк-хоррору («Типа крутые легавые») пришел бесстыдный оммаж джалло . По сюжету скромная студентка (Томасин МакКензи) засыпает в общежитии и грезит о 1960-х, где она уже не студентка, а гламурная дива с лицом Ани Тейлор-Джой. Собственно, хоррор состоит в том, что отношения с красивым мерзавцем (Мэтт Смит) оказываются куда реальнее и болезненнее, чем полагается грезе. Как и в любом классическом джалло, модернистские декорации ослепляют яркими красками, а актеры и актрисы — своей чувственностью. Главное, не позволить всем этим красотам дать забыть, что перед нами не оригинал, а пародия: разочарованные несерьезностью второй половины фильма западные критики, кажется, допустили именно такую ошибку.

«Обитель зла: Раккун-Сити» С 25 ноября

С завершения серии «Обитель зла» режиссера Пола У.С.Андерсона с Милой Йовович в главной роли не прошло и полных пяти лет, а на экраны уже выходит ребут популярного сурвайвл-хоррора, где во всем виновата корпорация. Продюсеры оправдывают себя тем, что на этот раз зрителей ждет более близкая к сценарию игры адаптация . Этот аргумент, возможно, прозвучит убедительно для фанатов-игроманов, а все остальные скорее обратят внимание на то, что вместо цифрового модерниста Андерсона в режиссерском кресле — жанровый постановщик средней руки Йоханнес Робертс, а на месте иконы Йовович — Кая Скоделарио, звезда «Молокососов» и «Грозового перевала» (обеим вершинам карьеры около десяти лет). Может быть, сложной алхимии предыдущей экранизации достигнуть здесь и не удастся, зато безумная галерея компьютерных мутантов — развлечение, не так часто доступное на большом киноэкране, чтобы жаловаться.

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«Энканто» С 25 ноября

Диснеевский мультфильм про девочку-подростка из зачарованной колумбийской семьи с отсылками к Габриелю Гарсии Маркесу и песнями Лин-Мануэля Миранды («Гамильтон», «На высоте мечты»). Режиссеры — Байрон Говард и Джаред Буш, дуэт, ранее поставивший «Зверополис». Сомнений в том, что зрителей всех возрастов ждет милота сезона , быть не должно: бренд «Диснея» уже давно выступает тому гарантией. Главная интрига — найдется ли в картине щепотка готики и психологизма, попадающихся у «Диснея» лишь время от времени. Живой намек на такое развитие событий — третья сорежиссерка и сценаристка Чариса Кастро Смит, ранее писавшая, например, эпизоды «Призрака дома на холме» и «Изгоняющего дьявола».