Наталья Серебрякова составила гид по Венецианскому кинофестивалю 2021 года со всеми достойными премьерами, которые мы хотим посмотреть.

⚜️ Все лучшее вне конкурса

«Последняя дуэль» («The Last Duel»), реж. Ридли Скотт Вне конкурса

Пока Ридли Скотт готовится представить долгожданный «Дом Gucci» с Адамом Драйвером и Леди Гагой, в Венеции уже показали его «Последнюю дуэль» — также с Драйвером, а еще с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком. Деймон играет нормандского рыцаря Жана де Карружа, который возвращается со Столетней войны и узнает, что его сосед и соперник Жак ЛеГри изнасиловал его жену Маргариту (Джоди Комер из «Убивая Еву»). Однако у ЛеГри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и де Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Фильм основан на научно-популярной книге специалиста по средневековой литературе Эрика Джагера «Последняя дуэль: Правдивая история испытания битвой в средневековой Франции», в которой рассказывается о том, как состоялась последняя в истории Франции санкционированная законом дуэль. Кажется, Ридли Скотт снова возвращается на территорию «Гладиатора», но в средневековых декорациях. «Дюна» («Dune»), реж. Дени Вильнев Вне конкурса

«Дюну» Дени Вильнева все ждали еще в 2020 году, но из‑за пандемии премьера была отложена. Бестселлер Фрэнка Герберта 1965 года полнометражно экранизировали до этого два раза. Один раз — Дэвид Линч, который сам побыстрее захотел забыть об этой попытке. И второй раз — Алехандро Ходоровский, который так и не довел проект до конца (в 2013 году вышел документальный фильм об этом). Дени Вильнев, прочитавший книгу еще подростком, всю жизнь мечтал приложить руку к киноадаптации. В фильме он собрал звездную команду: Тимоте Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендая, Шарлотта Рэмплинг, Стеллан Скарсгорд. По сюжету в далеком будущем герцог Лето Атрейдес (Айзек) начинает управлять опасной планетой Арракис, известной как Дюна. На этой планете живут песчаные черви, личинки которых откладывают ценное вещество — спайс , способный продлить человеческую жизнь и даровать сверхспособности. Именно поэтому Арракис оказывается в центре противостояния.

Подробности по теме «Дюна» Дени Вильнева — главная премьера года, которую почти необязательно смотреть «Дюна» Дени Вильнева — главная премьера года, которую почти необязательно смотреть

«Прошлой ночью в Сохо» («Last Night in Soho»), реж. Эдгар Райт Вне конкурса

Эдгара Райта зрители знают по эксцентричным комедиям вроде «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые». На этот раз британский режиссер создал психологический ретротриллер с элементами хоррора, снимая в столице Великобритании. Райт скрестил «А теперь не смотри» и «Ребенка Розмари». Фильм поведает о молодой девушке (Томасин МакКензи), которая попадает в Лондон 1960-х годов и сталкивается со своим кумиром, элегантной певицей (Аня Тейлор-Джой). Однако этот город не такой, каким кажется на первый взгляд, и героиню ждут опасные и кошмарные события, которые символизируют абьюз и другие психологические ужасы. «Хеллоуин убивает» («Halloween Kills»), реж. Дэвид Гордон Грин Вне конкурса

Кровавый слешер, двенадцатый по счету фильм в одноименном киносериале. Это прямое продолжение ленты 2018 года, которую также снял Дэвид Гордон Грин, до этого больше известный как режиссер небольших малобюджетных инди-фильмов. Главную роль в фильме сыграет Джейми Ли Кертис, вновь вернувшаяся к роли Лори Строд. Аналогичную роль Майкла Майерса в некоторых сценах вновь играет Ник Касл. По сюжету Майерс потерпел поражение от трех поколений женщин Строд в конце последнего фильма, и хотя он, казалось, сгорел заживо, мы все знаем, что хорошего маньяка просто так не убьешь . Когда Лори Строд вместе со своей дочерью Карен и внучкой Эллисон совершили поджог дома, в котором находился Майерс, женщины направились в больницу. Но по дороге они видят, как в направлении горящего дома едут пожарные и скорая. С ужасом они понимают, что Хеллоуин только начался. «Людские дела» («Les Choses humaines»), реж. Иван Атталь Вне конкурса

© Curiosa Films

Актер и режиссер Иван Атталь также известен как муж Шарлотты Генсбур. Последней его режиссерской работой был фильм «Моя собака Идиот» о немолодом писателе, испытывающем «райтерс блок». Тогда в главной роли он снялся сам и снял своих детей и Шарлотту. Новый фильм менее автобиографичен (хотя в нем снова снялся сын Бен Атталь и снова Шарлотта) и касается новой этики . По сюжету молодой человек обвиняется в изнасиловании молодой женщины. Кто этот парень и кто эта женщина? Виновен он или невиновен? Она жертва или только желает отомстить, как утверждает обвиняемый? В то время, когда рушатся целые жизни и карьеры, стоит задуматься — бывает ли одна правда на всех?

⚜️ Фильм открытия или фильмы с Пенелопой Крус

«Параллельные матери» («Madres paralelas»), реж. Педро Альмодовар Основной конкурс, фильм открытия

Первая полнометражная режиссерская работа Альмодовара после картины «Боль и слава», которая принесла Антонио Бандерасу приз за лучшую мужскую роль в Каннах и была номинирована на «Оскар». Последним релизом Альмодовара стал нашумевший короткометражный фильм «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон в главной роли. В новом фильме сюжет вращается вокруг трех женщин, ставших матерями в один день. «С „Параллельными матерями“ я возвращаюсь в женскую вселенную, в материнство, в семью, — говорит Альмодовар о фильме. — Я говорю о важности предков и потомков. В моей фильмографии много матерей, и те, которые фигурируют в этой истории, очень разные». В картине играют Пенелопа Крус, Айтана Санчес-Хихон и Милена Смит.

Подробности по теме «Параллельные матери» Альмодовара — неожиданно мизогинный фильм с Венецианского фестиваля «Параллельные матери» Альмодовара — неожиданно мизогинный фильм с Венецианского фестиваля

«Основной конкурс» («Competencia oficial»), реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон Основной конкурс

Еще один фильм в конкурсе, который так и называется — «Основной конкурс» и в котором снялись Пенелопа Крус и Антонио Бандерас . Крус сыграет известную режиссерку Лолу Куэвас, которую нанял олигарх-миллиардер под влиянием импульса создать культовый фильм. Бандерас сыграет голливудского сердцееда Феликса Риверо. К ним также присоединился аргентинский актер Оскар Мартинес, который исполняет роль радикального театрального актера Ивана Торреса. Фильм Куэвас претендует на каннскую «Золотую пальмовую ветвь», однако добиться согласия в разношерстной съемочной группе совсем не просто. Гастон Дюпра и Мариано Кон, снявшие эту комедию, — пара аргентинских режиссеров, еще с 1990-х работающие вместе. Их картины обычно полны сатирических моментов, связанных с жизнью в Латинской Америке, критикующих как политические, так и культурные элиты.

⚜️ Все лучшее в конкурсе

«Мона Лиза и кровавая луна» («Mona Lisa and the Blood Moon»), реж. Ана Лили Амирпур Основной конкурс

© Le Grisbi Productions

Ана Лили Амирпур прославилась в 2014 году со своим вампирским дебютом «Девушка ночью гуляет одна». Затем последовал лихорадочный хоррор в пустыне «Отщепенцы», который получил специальную премию жюри на Венецианском кинофестивале 2016 года. В последнее время режиссерка сотрудничала с телевидением и различными платформами, выпустив короткометражку для пандемического проекта Netflix «Сделано дома», а также эпизоды для «Легиона» и «Сумеречной зоны». Картина, которая будет представлена в Венеции, сделана под вдохновением от приключенческих фэнтези-фильмов 1980–1990-х. Действие происходит на улицах Нового Орлеана. Девушка с суперспособностями сбегает из психиатрической лечебницы и пытается наладить собственную жизнь самостоятельно. В фильме, как это обычно бывает у Амирпур, сочетается юмор и трэш, ирония и жестокость, а также хеви-метал с итальянским техно. В ролях — Кейт Хадсон и Крейг Робинсон («Офис»). «Другой мир» («Un autre monde»), реж. Стефан Бризе Основной конкурс

© Nord-Ouest Films

Новый фильм автора французских социальных хитов «Закон рынка» и «На войне» Стефана Бризе, который снова снимает своего любимчика Венсана Линдона в главной роли. На этот раз это история руководителя компании Филиппа Лемеля (Линдон), который из‑за своей работы и сильного давления, оказываемого ею на личную жизнь, близок к тому, чтобы расстаться со своей женой. Так профессиональный выбор мужчины влияет на всю его семью, полностью меняя отношения в ней. Любовь между Филиппом и его женой ослабла, и на него постоянно давит начальство, которое желает сделать его простым исполнительным директором, подчиняющимся их неотложным приказам. «Сила собаки» («The Power of the Dog»), реж. Джейн Кэмпион Основной конкурс

Режиссерка Джейн Кэмпион впервые сняла полный метр за последние двенадцать лет. Среди самых известных работ Кэмпион — «Пианино» и сериал «Вершина озера». В новом вестерне для Netflix снялись Бенедикт Камбербатч, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Коди Смит-МакФи, Томасин МакКензи, Женевьева Лемон, Кит Кэррадайн и Фрэнсис Конрой. Фильм снят по одноименной книге Томаса Сэвиджа. Братья Фил и Джордж — владельцы богатейшего ранчо Монтаны. Несмотря на кровное родство, они мало похожи друг на друга. Фил отличается интеллектом и жесткостью, а Джордж — добротой и педантизмом. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать ее сына Питера, чтобы уничтожить их брак.

«Закат» («Sundown»), реж. Мишель Франко Основной конкурс

© Teorema

Мишель Франко, представивший год назад в Венеции свой шокирующий фильм «Новый порядок», возвращается на Лидо. Тим Рот и Шарлотта Генсбур играют британскую пару Нила и Алису Беннетт, которые приехали на отдых в Акапулько вместе со своими детьми. Их покой нарушает авария неподалеку. В то же самое время Нил собирается бросить семью. По словам Франко, сюжет не случайно разворачивается в Акапулько. Режиссера шокирует то, что город, в котором он проводил детские каникулы, превратился в эпицентр насилия. «Потерянная дочь» («The Lost Daughter»), реж. Мэгги Джилленхол Основной конкурс

© Endeavor Content

Это режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхолл для Netflix с Оливией Колман и Альбой Рорвакер в главных ролях. Сценарий фильма адаптирован по одноименному роману Элены Ферранте («Моя гениальная подруга»). Джилленхол говорит, что книга поразила ее, заставив задуматься об общем семейном опыте, который мы переживаем. Леда — молодая женщина, которая проводит время в одиночестве на пляже во время отпуска. В ее поле зрения попадает молодая мать с дочерью, которые поглощают все ее внимание. Леда переполняется собственными воспоминаниями о том замешательстве, в котором перебывала, рано став матерью. «Спенсер» («Spenser»), реж. Пабло Ларраин Основной конкурс

Кристен Стюарт снялась в неожиданном амплуа — в роли принцессы Дианы в новом фильме Пабло Ларраина. Чилийский режиссер известен тем, что уже снимал картину о первой леди Джеки Онассис («Джеки» с Натали Портман), он также автор страстной драмы «Эма: Танец страсти». В новой картине по сценарию Стивена Найта будет показано то роковое для Дианы время, когда она решила расстаться с принцем Чарлзом : одни из ее последних рождественских каникул в резиденции Виндзоров в Норфолке. В картине не покажут трагической смерти принцессы, весь сюжет будет построен именно вокруг того, как разрушались отношения Дианы с мужем.

Подробности по теме Другая из рода Болейн: почему фильм «Спенсер» с Кристен Стюарт — это красиво, но скорбно Другая из рода Болейн: почему фильм «Спенсер» с Кристен Стюарт — это красиво, но скорбно

«Чтобы не оставалось следов» («Żeby nie było śladów»), реж. Ян П.Матушиньский Основной конкурс

Несколько лет назад польский режиссер Матушиньский ворвался на киносцену с мощным дебютом — «Последняя семья», рассказывающем о семье Бексиньских, отце-художнике и сыне-диджее. Это крайне пессимистичная картина, исследующая советский и постсоветский польский быт. Новый фильм, кажется, будет не менее сильным. Польша, 1983 год. Страна потрясена случаем Гжегожа Пшемика — старшеклассника, забитого милицией до смерти. В фильме, основанном на реальных событиях, рассказывается история Юрека — единственного свидетеля избиения, который в одночасье стал врагом государства номер один. Репрессивный режим использовал весь свой аппарат — секретную службу, милицию, средства массовой информации и суды, чтобы прижать Юрека и других лиц, причастных к этому делу, включая его родителей и мать Пшемика.

«Холодный расчет» («The Card Counter»), реж. Пол Шрейдер Основной конкурс

Американский классик Пол Шрейдер (сценарий «Таксиста») представит новую картину после богоборческого фильма «Первая реформатская церковь» с Итаном Хоуком. На этот раз именитый режиссер зашел на территорию Аарона Соркина, а именно — «Большой игры». История бывшего военного следователя, который стал профессиональным игроком в покер. Он уверенно двигается к самому важному турниру в своей жизни — мировой серии с большими призовыми. Однако его преследуют призраки прошлого. И пока они не покинут его, спокойной жизни у него не будет. В картине Пола Шрейдера снялись Оскар Айзек, Тай Шеридан, Уиллем Дефо. «Рука бога» («È stata la mano di Dio»), реж. Паоло Соррентино Основной конкурс

Автобиографический фильм современного итальянского режиссера № 1 Паоло Соррентино. Это история неуклюжего итальянского подростка Фабиетто, чья жизнь перевернулась во время футбольного матча. Легенда Диего Марадона случайно спасает Фабьетто, меняя его будущее. Это очень личная история для режиссера «Великой красоты». Соррентино рассказывает: «Помимо всего того, что я говорил раньше о Марадоне, он невольно спас мне жизнь. Я потерял родителей, когда мне было шестнадцать лет, в результате аварии с системой отопления в доме в горах, куда я всегда ходил с ними. В тот уик-энд я не поехал, потому что хотел пойти посмотреть, как Марадона и „Наполи“ сыграют матч в Эмполи, и это меня спасло». Впервые за двадцать лет Соррентино снимал в своем родном Неаполе. Это история судьбы и семьи, спорта и кино, любви и потерь. Второй раз, когда Марадона участвует как персонаж в фильмах Соррентино (на экране появляется лишь в архивных кадрах, но играет решающую роль в сюжете): ранее похожий на него образ также мелькал в фильме 2015 года «Молодость».

Подробности по теме Пенальти судьбы: «Рука бога» — самый искренний и неманерный фильм Паоло Соррентино Пенальти судьбы: «Рука бога» — самый искренний и неманерный фильм Паоло Соррентино

«Дыра», («Il buco»), реж. Микеланджело Фраммартино Основной конкурс

Больше всего итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино известен своим фильмом «Четырежды», вышедшим на экраны в 2010 году. Та картина в псевдодокументальной манере рассказывала о повседневной жизни маленького городка в Калабрии и фактически не содержала диалогов. В новом фильме «Дыра» можно будет стать свидетелем необычайного приключения молодых членов спелеологической группы, которые решили спуститься в одну из самых глубоких пещер Северной Италии. Фильм с полноценным эффектом погружения. «Латинская Америка» («America Latina»), реж. Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Д’Инноченцо Основной конкурс

© The Apartment

Латинская Америка, какой ее увидели итальянские режиссеры — авторы семейной саги «Плохие сказки» Дамиано и Фабио Д’Инноченцо (приз Берлинале-2020 за лучший сценарий): болота, рекультивированные земли, вышедшие из употребления атомные электростанции, влажность. В центре сюжета — владелец стоматологической клиники. Профессиональный, вежливый и спокойный, он добился всего, чего мог желать: виллы в тихом месте и семьи, которую он любит. Но непредвиденное событие врывается в эту невозмутимый и спокойный ход вещей. В один из дней главный герой спускается в подвал, и абсурд овладевает его жизнью.

⚜️ Два фильма с Юрой Борисовым

«Капитан Волконогов бежал», реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов Основной конкурс

© «Место силы»

Сразу в двух фильмах Венецианского кинофестиваля играет Юра Борисов. Первый — экзистенциальная притча о человеке при погонах от режиссеров Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, создателей сериала «Колл-центр» и фильма «Человек, который удивил всех». По сюжету капитан Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, сотрудники его уважают. Но однажды его жизнь меняется — его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги. Ночью Волконогову является вестник с того света и говорит, что после смерти он попадет в ад, но у него есть возможность изменить свою судьбу и попасть в рай, если он раскается или если хотя бы одна из жертв его простит. «Мама, я дома», реж. Владимир Битоков «Orizzonti Extra»

«Orizzonti Extra» — новая программа, которая впервые пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале. Она заменит собой упраздненную в прошлом году организаторами секцию «Sconfini», сохранив при этом базовые принципы селекции фильмов. «Мама, я дома» — вторая полнометражная работа Владимира Битокова (и второй фильм на кинофестивале с Юрой Борисовым). Его дебютный фильм «Глубокие реки» в 2018 году разделил приз за лучший дебют в конкурсной программе «Кинотавра». Действие нового фильма разворачивается в Нальчике в Кабардино-Балкарии. Героиня Ксении Рапопорт — водительница автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет возвращения сына (Борисов), уехавшего воевать по контракту в Сирии в частной военной компании. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку Тоня начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына.