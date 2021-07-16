16 июля на Apple TV+ состоялась премьера сериала «Шмигадун!» — многосерийного оммажа классическим мюзиклам. Чуть ранее Каннский фестиваль открылся антимюзиклом «Аннетт». Это только начало крайне насыщенного на музыкальные киноновинки второго полугодия 2021-го. Вот полное расписание.

«Шмигадун!» («Schmigadoon!») С 16 июля на Apple TV+

Пара туристов-медиков, идущих по «любовной тропе пресвятого сердца» (не спрашивайте), неожиданно набредает на зачарованный городок, где все живут как будто в мюзикле из золотой эры Голливуда. Чтобы покинуть этот Шмигадун, героям нужно отыскать истинную любовь. «Ты меня любишь?» — «Да, а ты?» — уточняют герои посреди зачарованного моста, но трюк не срабатывает. В следующей серии турист и туристка идут на свидания с местной официанткой и хулиганом в кепочке соответственно. Построят ли главные герои отношения с этими живыми шаблонами или же найдут путь к сердцам друг друга? Интрига (на самом деле нет). «Шмигадун!» — не искренний романтический мюзикл, а постмодернистская симуляция , в которой герои с иронией относятся к возникающим вокруг них песням и пляскам. Или, проще говоря, — насыщенная пародия на классических представителей жанра: от «Бригадуна» и «Карусели» до «Оклахомы» и «Музыканта» (скажем прямо, классических в основном на родине). Увы, главное правило выдающейся пародии сериал едва ли выдерживает — и во всех деталях уступает объектам поклонения. Актеры играют так утрированно, как будто не выходили из своих скетч-шоу (это Сесили Стронг из «Saturday Night Live» и Киган-Майкл Ки из «Кея и Пила»). Режиссер Барри Зонненфельд относится к постановке мюзикла так, будто он снимает рекламный ролик по мотивам классики — все хлипкое и сумбурное до невозможности . Наконец, сценарий Кена Даурио и Синко Пола по степени психологической достоверности и драматичности не дотягивает даже до их мультиков для дошкольников («Гадкий я», «Тайная жизнь домашних животных»). Хорошая новость для поклонников жанра состоит в том, что это далеко не последний мюзикл, который нас ждет в ближайшее время.

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«Аннетт» («Annette») В прокате с 12 августа

Живой французский классик Леос Каракс, большие звезды нашего времени Адам Драйвер и Марион Котийяр, музыка стареющих рокеров Sparks — в сумме, стало быть, выходит упоительное зрелище в самом голливудском из жанров? Как бы не так. Каннская пресса передает, что «Аннетт» — кино мучительное, атональное, жестокое; не мюзикл, но антимюзикл . У влюбленной пары — несмешного стендап-комика и грустной оперной певицы — рождается деревянная дочь; заканчивается все душераздирающе. Задним числом понятно, что от вечного экспериментатора Каракса ничего другого нельзя было ждать. И вообще, нашему странному времени такое кривоскроенное кино явно идет больше, чем безнадежно устаревшие лекала классики жанра.

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«На высоте мечты» («In the Heights») В прокате с 9 сентября

В отличие от постмодернистского оммажа «Шмигадуна!» и антимюзикла «Аннетт» кино «На высоте мечты» осовременивает жанр самым лобовым образом. В программе — современная попса (хип-хоп, R’n’B), современные танцы (латинские) и актуальная социальная повестка (межрасовые отношения, судьбы иммигрантов, джентрификация). Ставит все это дело режиссер «Шага вперед 3D» Джон М.Чу. Композитор и драматург Лин-Мануэль Миранда с таким материалом запустил несколько блокбастеров на Бродвее (собственно, сам «In the Heights» и исторический мегахит «Гамильтон»), а вот его успех в кино — пока что вопрос скорее открытый. «На высоте мечты» на родине успел провалиться в прокате (да, виновата в том числе и пандемия, но все же). Но это и не последний его фильм в нашем списке.

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«Золушка» («Cinderella») С 3 сентября на Amazon Prime

Зрители, шокированные или, наоборот, восхищенные той новостью, что фея в новой «Золушке» будет гендерно-нейтральной, кажется, в основной своей массе упустили из виду тот факт, что Россия обогнала прогрессивный Запад почти на два десятилетия. Дело в том, что Андрей Данилко в образе Верки Сердючки сыграл одну из сводных сестер героини в новогоднем мюзикле «Золушка» еще в 2002 году. Это не просто курьезный исторический факт, но и ключ к пониманию места «Золушки» режиссерки Кей Кэннон («Секса не будет!!!») в нашем мире. Как и телепостановка 2002 года, версия с Камилой Кабельо, Билли Портером и Мисси Эллиотт — это никакой не серьезный кинематограф, а самый натуральный капустник с видными поп-звездами момента. Здесь тоже возможно все, в том числе и зрительский уход в сахарную кому. «Все говорят о Джейми» («Everybody’s Talking About Jamie») С 17 сентября на Amazon Prime

У старшеклассника Джейми Нью есть заветная мечта — стать дрэг-квин. Проблема в том, что он живет в английском Шеффилде, а это далеко не самое благоприятствующее окружение для такого призвания (триггеры: буллинг, нетерпимый отец). И все равно «Все говорят о Джейми» — это предельно оптимистичная история о вдохновении и становлении, о заботливой матери и прекрасных товарищах. Это тот редкий случай, когда со сцены (если быть точным, лондонского Вест-Энда) в кино перешла команда создателей в полном составе: не только драматург и композитор, но даже театральный постановщик (для Джонатана Баттерелла это будет кинодебют). В плане сохранения верности оригиналу это, очевидно, хорошо, а вот для достижения самостоятельной кинематографической ценности — определенно риск. «Дорогой Эван Хансен» («Dear Evan Hansen») В прокате с 11 ноября

«Дорогой Эван Хансен» — это бродвейский хит про школьника-социофоба и подростковый суицид. Понятно, что это никакой не солнечный мюзикл, а остро-драматическая история . Как и на сцене, заглавную роль школьника сыграет 27-летняя сенсация Бен Платт (сериал «Политик»). Ранее за роль Эвана Хансена он уже выиграл «Тони», «Грэмми» и «Эмми». Режиссер нового фильма — Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»), на вторых ролях — Джулианна Мур и Эми Адамс. Кажется, тут и до «Оскара» недалеко, тем более что у композиторов Пасека и Пола уже есть один «Оскар» за песню из «Ла-Ла Ленда». «Вестсайдская история» («West Side Story») В прокате с 9 декабря

В отличие от конкурентов, Стивен Спилберг вообще не собирается осовременивать жанр мюзикла; напротив, его грядущая «Вестсайдская история» — это кино глубоко ностальгическое , любовный взгляд на собственную юность постановщика. Премьера оригинальной бродвейской постановки состоялась в 1957-м, киноадаптация вышла на четыре года позже. Спилберг не стал менять ни время действия, ни эстетику, ни сюжет этой истории Ромео и Джульетты в нью-йоркских кварталах. Нужен ли кому‑то еще, кроме седовласого классика, такой ностальгический взгляд в прошлое, непонятно. Но ему он явно нужен — и это уже дорогого стоит. «Тик-так, бум!» («Tick, Tick… Boom!») Осенью 2021-го на Netflix

Ведущий богемный образ жизни в Нью-Йорке 90-х 30-летний композитор (Эндрю Гарфилд) начинает слышать угрожающее тиканье часов в собственной голове. Это взрослая сказка о потерянном времени с не очень веселыми песнями. Мюзикл «Тик-так, бум!» — кинорежиссерский дебют композитора и драматурга Лин-Мануэля Миранды («Гамильтон», «На высоте мечты»), который на сей раз взялся за адаптацию чужого хита, причем не бродвейского, а офф-офф-бродвейского. Что ж, такая комбинация из хитмейкера у руля и антипопсового материала может привести как к диссонансу, так и к невероятно гармоничному результату. «Сирано» («Cyrano») В американском прокате с 25 декабря/в российском прокате с 3 февраля 2022-го

Отрывок из сценической версии «Сирано» с Питером Динклейджем

Очередную киноадаптацию героической комедии «Сирано де Бержерак» поставит начисто лишенный иронии режиссер Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина»). Зато на заглавную роль физически неполноценного острослова и дуэлянта сделан поистине гениальный выбор — Сирано сыграет Питер Динклейдж (он уже играл эту роль на сцене). В роли Роксаны — Хейли Беннетт, за музыку отвечает Брайс Десснер из рок-группы The National. Остается только понадеяться, что и здесь найдется хотя бы один музыкальный номер, сравнимый по величию с исполнением «Нирваны» в райтовском «Пэне».