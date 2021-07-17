Полезный список для тех, кто следил за Каннами-2021: итоги 74-го Каннского кинофестиваля и все фильмы, которые можно будет посмотреть в России (из того, что известно на момент публикации).
Итоги 74-го Каннского кинофестиваля
Основной конкурс
- «Золотая пальмовая ветвь» — «Титан», реж. Джулия Дюкорно (Франция, Бельгия);
- Гран-при/сдвоенный — «Герой», реж. Асгар Фархади (Иран, Франция) // «Купе номер шесть», реж. Юхо Куосманен (Финляндия, Германия, Эстония, Россия);
- Лучший режиссер — Леос Каракс за фильм «Аннетт» (Франция, Германия, Бельгия, Япония, Мексика);
- Лучший сценарий — Рюсукэ Хамагути за фильм «Веди мою машину» (Япония);
- Лучшая мужская роль — Калеб Ландри Джонс за фильм «Нитрам» (Австралия);
- Лучшая женская роль — Ренате Реинсве за фильм «Худший человек в мире» (Норвегия, Франция, Швеция, Дания);
- Приз жюри/свдоенный — «Колено Ахеда», реж. Надав Лапид (Франция, Германия, Израиль) // «Память», реж. Апичатпонг Вирасетакун (Колумбия, Тайланд, Великобритания, Мексика, Франция);
- Золотая камера за лучший дебютный фильм — «Murina», реж. Антонета Аламат Кусянович (Ховатия, США);
- Приз ФИПРЕССИ — «Веди мою машину», реж. Рюсукэ Хамагути (Япония).
«Особый взгляд»
- Гран-при — «Разжимая кулаки», реж. Кира Коваленко (Россия);
- Приз жюри — «Великая свобода» («Grosse Freiheit»), реж. Себастьян Майзе (Австрия, Германия);
- Приз за ансамбль — «Хорошая мать» («Bonne Mere»), реж. Афсия Эрзи (Франция);
- Приз за мужество — «La Civil», реж. Теодора Ана Михай (Бельгия, Румыния, Мексика);
- Приз за оригинальность — «Агнец» («Lamb»), реж. Вальдимар Йоханнссон (Исландия);
- Специальнео упоминание — «Noche de Fuego», реж. Татьяна Уэсо (Мексика, Германия, Бразилия, Катар);
- Приз ФИПРЕССИ — «Детская площадка» («Un Monde»), реж. Лора Вандель (Бельгия).
Когда ждать в кинотеатрах
- «Аннетт» («Annette»), реж. Леос Каракс
В российском прокате с 12 августа 2021 («Планета Информ»).
- «Петровы в гриппе» реж. Кирилл Серебренников
В российском прокате с 9 сентября 2021 («СППР»).
- «Все прошло хорошо» («Tout s’est bien passé»), реж. Франсуа Озон
В российском прокате c 23 сентября 2021 («A-One Films»).
- «Искушение» («Benedetta»), реж. Пол Верхувен
В российском прокате с 7 октября 2021 («Capella Film»).
- «После Янга» («After Yang»), реж. Когонада
В российском прокате с 14 октября 2021 («A-One Films»).
- «Красавица и дракон» («Belle: Ryu to Sobakasu no Hime»), реж. Мамору Хосода
В российском прокате c 14 октября 2021 («Экспонента»).
- «Память» («Memoria»), реж. Апичатпонг Вирасетакун
В российском прокате с 21 октября 2021 («Русский репортаж»).
- «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» («The French Dispatch»), реж. Уэс Андерсон
В российском прокате с 28 октября 2021 («Дисней Студиос»).
- «Купе № 6» («Hytti nro 6»), реж. Юхо Куосманен
В российском прокате с 28 октября 2021 («СППР»).
- «Париж, 13-й округ» («Les Olympiades»), реж. Жак Одиар
В российском прокате с 4 ноября 2021 («A-One Films»).
- «Найти Анну Франк» («Where Is Anne Frank»), Ари Фольман
В российском прокате с 25 ноября 2021 («Русский репортаж»).
- «Нитрам» («Nitram»), реж. Джастин Курцел
В российском прокате осенью 2021 («RWV Films»).
- «Худший человек в мире» («Verdens verste menneske»), реж. Йоаким Триер
В российском прокате осенью 2021 («RWV Films»).
- «История моей жены» («A feleségem története»), реж. Ильдико Эньеди
В российском прокате с 3 февраля 2022 («Русский репортаж»).
- «Тихий омут» («Stillwater»), реж. Том МакКарти
В России картину выпустит «UPI» в прокатном сезоне 2021/2022.
- «Синий залив» («Blue Bayou»), реж. Джастин Чон
В России картину выпустит «UPI» в прокатном сезоне 2021/2022.
- «Герой» («Grahreman»), реж. Асгар Фархади
В российском прокатном сезоне 2021/2022 («Про:взгляд»).
- «Дело», реж. Алексей Герман-мл.
В России картину выпустит в широкий прокат компания All Media (a START Company).
- «Крестовый поход» («La Croisade»), реж. Луи Гаррель
Продолжение «Честного человека» с Гаррелем и Летицией Каста. В российском прокате в сезоне 2021/2022 («A-One Films»).
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