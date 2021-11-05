В ожидании нового альбома Оксимирона собрали здесь все наши лучшие тексты о главном ньюсмейкере последних дней: интервью, дискуссии, рецензии, колонки.
Главные тексты из архива «Афиши Daily»
Бит и флоу
Оксимирон беседует с самим собой в прошлом
журнал
Бит и флоу
Московские интеллектуалы открывают для себя Оксимирона
Пришел к успеху
Как Оксимирон стал артистом, который штампует солд-ауты
«Человек купил пирожок и съел — и как он им должен делиться?»
Оксимирон и Андрей Макаревич спорят о копирайте
Ностальгия по музыке
Дебютникам ЛСП и Оксимирона 10 лет. Они не стали классикой, их тяжело слушать в 2021 году
Бит и флоу
Почему Оксимирон ушел с Booking Machine
Бит и флоу
Из-за чего Оксимирон впервые проиграл в баттле и почему Гнойный — это рэп-Трамп
И кое-что новенькое
Бит и флоу
Конфликт с ЛСП, баттлы, протесты, фиты: что Оксимирон делал после «Горгорода»
Внезапно
«Ответ через 10 лет»: в сети обсуждают новый альбом Оксимирона и трек «Кто убил Марка?»
Бит и флоу
От Оксимирона до Земфиры: как музыканты дестигматизируют ментальные проблемы
Бит и флоу
Как мы ждали альбом Оксимирона: хроника событий, обещаний и переносов