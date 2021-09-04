Marvel включила китайского супергероя Шан-Чи в команду Мстителей

В описании к нему сказано, что Шан Чи теперь один из Мстителей.

Симу Лю, который сыграл главную роль в фильме, выражал надежду, что его герой объединится со Мстителями в будущем. Глава Marvel Studios Кевин Файги говорил, что Шан-Чи окажет большое влияние на развитие франшизы, но скорого выхода новой картины ждать не стоит. По его словам, студии нужно время, чтобы подготовиться к событию уровня Мстителей. Пока определяется состав фильма.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — очередной фильм 4-й фазы киновселенной Marvel. Он рассказывает про искусного мастера боевых искусств, которого в юном возрасте обучил быть убийцей его отец Венву. Шан-Чи перебрался в Сан-Франциско, чтобы жить нормальной жизнью, но там его настигает темное прошлое. Герой оказался втянут в паутину таинственной организации «Десяти колец».