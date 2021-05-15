Sony показала первые кадры с гендерно-нейтральной феей в исполнении Билли Портера

Студия показала главную героиню, ее возлюбленного принца и гендерно-нейтральную фею-крестную в исполнении Билли Портера. Актер отметил, что картина станет «классической сказкой для нового поколения».

Кинокомпания Sony показала первые кадры из современной интерпретации «Золушки». Снимки опубликовали издания Deadline и Entertainment Weekly .

«Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети — готовы. Это взрослые тормозят», — сказал Портер.

Новая «Золушка» будет мюзиклом. Главную роль в ней исполнит кубино-американская певица Камила Кабельо. Принца сыграет британский актер Николас Галицин, а короля — Пирс Броснан.

Премьера сказки состоится в сентябре на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Режиссером выступит Кэй Кэннон («Секса не будет», «Студия 30»).