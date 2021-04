До вручения наград Американской киноакадемии осталось совсем немного времени — пора вспомнить фильмы, за которые можно болеть во время прямой трансляции «Оскара» в Okko (это бесплатно!) в ночь с 25 на 26 апреля. В помощь — все, что «Афиша Daily» писала о главных номинантах года.

«Земля кочевников» («Nomadland»)

— Лучший фильм

— Лучшая режиссура (Хлоя Чжао)

— Лучшая актриса (Фрэнсис МакДорманд)

— Лучший адаптированный сценарий

— Лучшая операторская работа

— Лучший монтаж «Земля кочевников» не без оснований считается одним из возможных фаворитов «Оскара-2021». Все-таки лента уже получила главные премии на фестивалях в Венеции (признание профессиональной публики) и в Торонто (приз зрительских симпатий), а оба киносмотра нередко становятся для американских картин предвестниками оскаровских наград. То есть фильм уже готов стать народным арт-мейнстримом с простыми, понятными чувствами для зрителей, при этом снятыми как бы с авторским почерком.

«Звук металла» («Sound of Metal»)

— Лучший фильм

— Лучший актер (Риз Ахмед)

— Лучший актер второго плана (Пол Раджи)

— Лучший оригинальный сценарий

— Лучший монтаж

— Лучший звук Этот художественный дебют Дариуса Мардера — терапия года, изысканное и внимательное кино, работающее на нескольких уровнях сразу, оперирующее многими смыслами. И хотя психотерапия в современных медиумах представлена довольно широко, такого прямодушного и обстоятельного обсуждения действительно не хватало. Как бы ни путал трейлер, заявляющий чуть ли не об амбициях «Одержимости», «Звук металла» — чистосердечное признание без всякого плутовства . Здесь не будет ожесточенной борьбы за место под солнцем, саморазрушающей патетики и восхваления человеческой несгибаемости, тут даже музыки-то нет, кроме коротких живых выступлений. Фильм у Мардера получился максимально близким к жизни, честным и приземленным.

«Манк» («Mank»)

— Лучший фильм

— Лучший режиссер (Дэвид Финчер)

— Лучший актер (Гэри Олдман)

— Лучшая актриса второго плана (Аманда Сейфрид)

— Лучшая операторская работа

— Лучшие костюмы

— Лучший грим и прически

— Лучшая оригинальная музыка

— Лучший звук

— Лучшая работа художника-постановщика Самое, наверное, недооцененное достоинство Финчера — его чувство юмора (даже макабрический «Охотник за разумом» — по сути, почти комедия). «Манк» интересен как техническое достижение, достоин уважения как политическое высказывание, хорош как портрет поднимающегося над собственными несовершенствами творческого человека и трогателен как диалог режиссера со своим покойным отцом. Но в первую очередь это язвительный, смешной фильм , в котором будущий голливудский классик, например, может быть представлен ногами со спущенными брюками в туалетной кабинке.

«Суд над чикагской семеркой» («The Trial of the Chicago 7»)

— Лучший фильм

— Лучший актер второго плана (Саша Барон Коэн)

— Лучший оригинальный сценарий

— Лучшая операторская работа

— Лучший монтаж

— Лучшая песня («Hear My Voice») Словесный пинг-понг, все эти перекрестные допросы и театральные споры между идеалистами и прагматиками — это то, что Соркин умеет делать с закрытыми глазами. И именно поэтому трудно не испытать легкое разочарование. Понятно, что человек, в двадцать с чем‑то лет написавший «Несколько хороших парней» и с тех пор неустанно оттачивавший свое красноречие, в 60 уж как‑нибудь сможет слепить бодрое кино из одного из самых одиозных судов в американской истории. И понятно, зачем Соркину семерка. Но нужен ли семерке Соркин? Стали ли судебные пререкания, уже экранизированные в разных форматах полдюжины раз, как‑то ярче после того, как перестроились на знаменитый соркиновский ритм? В этом есть определенные сомнения. Как и в том, что кто‑то выйдет (фигурально выражаясь) с этого фильма о переменах хоть капельку изменившимся.

«Отец» («The Father»)

— Лучший фильм

— Лучший актер (Энтони Хопкинс)

— Лучшая актриса (Оливия Колман)

— Лучший адаптированный сценарий

— Лучший монтаж

— Лучшая работа художника-постановщика В тени всех этих регалий и превосходных степеней боязно и даже как‑то неловко сообщать, что «Отец» — довольно слабый кинофильм с, безусловно, выдающейся работой Энтони Хопкинса . Больше всего это похоже на последнюю картину Чарли Кауфмана минус балет в школе, свинья с червяками, ночная мороженица и все остальное, что оттуда запомнилось. Отсюда останутся свидетельства титанического актерского таланта — с лихвой стоящие, тут даже не о чем говорить, ваших полутора часов, но едва ли как‑то переворачивающие представления человечества об Энтони Хопкинсе.

«Иуда и черный мессия» («Judas and the Black Messiah»)

— Лучший фильм

— Лучший актер второго плана (Дэниел Калуя)

— Лучший актер второго плана (Лейкит Стэнфилд)

— Лучший оригинальный сценарий

— Лучшая операторская работа

— Лучшая песня («Fight for You») Очень энергичный и страстный, если и несколько поверхностный, фильм про революционеров и охранку. Расклад обозначен уже в названии («мессия» — формулировка Гувера, которого тут со смаком играет Мартин Шин). То, что активист «Черных пантер» с чрезвычайно радикальной риторикой выведен не противоречивой фигурой, а абсолютно симпатичным героем мейнстримового голливудского байопика, — безусловно, примета времени; впрочем, Хэмптон всегда был знаковым персонажем в силу возмутительных обстоятельств, о которых, собственно, тут и рассказывается. Кино актуальное, и не только в Америке.

«Минари» («Minari»)

— Лучший фильм

— Лучший режиссер (Ли Айзек Чун)

— Лучший актер (Стивен Ен)

— Лучшая актриса второго плана (Юн Е Чжон)

— Лучший оригинальный сценарий

— Лучшая оригинальная музыка Этим скромным фильмом внезапно сорвал банк малоизвестный 42-летний американский режиссер Ли Айзек Чун. В 2007 году его дебют «День освобождения», снятый на коленке, как ни странно, в Руанде, был отмечен на фестивалях, а потом он поставил еще пару картин, но в последние годы настолько не преуспевал, что уже собирался сменить профессию. И на прощание сделал полуавтобиографическую «Минари» о своем детстве в Арканзасе; фильм подхватили инди-воротилы A24, он победил на «Сандэнсе», получил несколько десятков призов, а сейчас является всеобщим любимцем и одним из фаворитов «Оскара» с шестью номинациями (лучший фильм, режиссура, сценарий, две актерские номинации и саундтрек). Чун, соответственно, не ушел из кино, а теперь выбирает между большими проектами и скоро наверняка будет ставить что‑нибудь если не у «Марвела», так у Legendary.

«Девушка, подающая надежды» («Promising Young Woman»)

— Лучший фильм

— Лучший режиссер (Эмералд Феннелл)

— Лучшая актриса (Кэри Маллиган)

— Лучший оригинальный сценарий

— Лучший монтаж «Девушка» — именно что b-movie, который отчего‑то стесняется собственной природы и, как только пахнет жареным, испуганно замирает, что приводит к неумышленно комическим результатам. Это первый, вероятно, триллер про мстительницу, которая заманивает мужчин и иногда даже женщин в изощренные ловушки (шутка ли, часами изображать глубокое алкогольное опьянение), чтобы — внимание — их пристыдить. Не вырвать им сердце, не кастрировать, а прочитать небольшую лекцию — если вдуматься, это действительно парадоксально современно .

«Ма Рейни: Мать блюза» («Ma Rainey’s Black Bottom»)

— Лучший актер (Чедвик Боузман)

— Лучшая актриса (Виола Дэвис)

— Лучшие костюмы

— Лучший грим и прически

— Лучшая работа художника-постановщика «Ма Рейни: Мать блюза» — последний фильм Чедвика Боузмана и последняя возможность оценить, насколько яркого артиста мы потеряли. Ливи — лучшая роль актера, в которой он демонстрирует широкий эмоциональный диапазон и естественность на экране. Не менее хороша и Виола Дэвис в заглавной роли, которая ни на секунду не дает усомниться в том, кто здесь главная звезда. В драматургической основе — пьеса темнокожего писателя Августа Уилсона, входящая в десятичастный «Питтсбургский цикл». Права на экранизацию произведений Уилсона принадлежат Дензелу Вашингтону: «Ограды» по одноименной пьесе он снял лично, а в случае с «Ма Рейни: Мать блюза» выступил продюсером. Театральная природа произведения чувствуется в фильме слишком отчетливо: это касается не только физической ограниченности места действия (большая его часть происходит в двух помещениях), но и природы диалогов, не всегда звучащих органично в кинематографическом пространстве. Но это все еще отличный текст, и актеры делают все возможное, чтобы соответствовать ему. Хороши не только Боузман и Дэвис, но и Глинн Терман из последнего сезона «Фарго», и Колман Доминго из «Эйфории» в ролях музыкантов из ансамбля Ма.

«Новости со всех концов света» («News of the World»)

— Лучшая операторская работа

— Лучшая оригинальная музыка

— Лучший звук

— Лучшая работа художника-постановщика Хэнкс в этой роли был неизбежен — кто еще сегодня может потянуть роль южанина, которому мы немедленно должны сочувствовать. В пару ему за умение визжать и настороженно смотреть взяли юную немецкую блондинку из «Разрушительницы системы». Фильм, как положено, отсылает к классическим вестернам с Джоном Уэйном (из очевидного — «Настоящее мужество» и «Искатели»), но его прозрачная политическая программа Джону вряд ли бы понравилась. Хорошие артисты, красивые пейзажи — славная в целом картина в своем жанре, но очень уж неторопливая и незамысловатая.

«Душа» («Soul»)

Лучший звук

Лучший саундтрек

Лучший анимационный фильм За «Душой» стоит душа и голова одного из главных авторов современного мейнстрима Пита Доктера, придумавшего «Корпорацию монстров», «ВАЛЛ*И», «Вверх» и «Головоломку», — важнейшие фильмы XXI века с рейтингом 6+, объясняющие, как справляться со страхом смерти, детскими травмами, одиночеством и эмоциями, выходящими из‑под контроля. Новый мульт Disney и Pixar — попытка такого же планетарного масштаба высказаться о смысле жизни, двухчасовой коучинг, «как перепридумать себя в эти окаянные дни», неслучайно воспитание сущностей пугающе называется You Seminar и напоминает расклад по системе Human Design. «Здесь ты не раздавишь душу — для этого есть Земля». А ощущение, что раздавишь. Оруэлловские объятия «Души» с десятой минуты начинают тревожить: среди пастельных облачков и кавайной массовки ласковые всезнающие голоса алгоритмов диктуют, где твое место.

«Довод» («Tenet»)

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшие визуальные эффекты Конечно, «Довод» не лишен и скромных достоинств. Смешной Паттинсон, например, про которого по ходу дела выясняется, в частности, что он магистр физики и говорит по-эстонски; если бы эта линия стала еще чуть более гей-, в фильме появился бы наконец какой‑то нерв. Радостно за Юрия Колокольникова, играющего телохранителя Браны; у него всего пара реплик, зато его часто многозначительно (как, впрочем, все и всегда у Нолана) показывают. Приятно видеть знаменитый таллинский Горхолл, любимое место столичной молодежи для выпивания с видом на залив, в роли киевской оперы. А палиндромы — ну что палиндромы, никто еще не стал от них счастливее, зато от многих отписались друзья в фейсбуке. Ага. Угу. Сильновата вонь лис.

«Еще по одной» («Druk»)

Лучший режиссер (Томас Винтерберг)

Лучший фильм на иностранном языке Эту картину в разных странах показывают под теми названиями-выражениями, какие местные выпивохи употребляют, предлагая опрокинуть «еще по одной» (по-английски, например, картина называется «Another Round»), а у себя на родине, в Дании, она идет под простым и броским заголовком «Запой». По-датски это звучит особенно круто — «Друк», и странно, что наши прокатчики, выбирая русский эквивалент, не сыграли на очевидном созвучии с другим таким же фонетически хлестким, как датское слово druk, вариантом русских алкашей призвать к тому же самому — «Вздрогнем!». Так или иначе, как датскую картину ни называй, а в ней есть-таки четыре друга и их совместный «друк», затянувшийся на целый учебный год. Можно было бы сказать — 9 месяцев, но учебный год будет вернее, так как все эти четверо друзей — преподаватели в одной школе.

«Борат-2» («Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan»)

Лучшая женская роль второго плана (Мария Бакалова)

Лучший адаптированный сценарий Саша Барон Коэн достиг по-настоящему экзистенциальных высот в сиквеле импровизационной комедии, уделавшей Америку четырнадцать лет назад. Про его персонажа Бората и раньше не было понятно, кого же он вообще пародирует. Казахи думали, что издеваются именно над ними, поэтому первый фильм запретили и только ко второй части поняли, что для любого американца их страна — как самая желанная terra incognita, и сделали узнаваемую фразу Бората «Very nice!» своим туристическим слоганом. Но дело даже не в этом. Куда важнее посыл, который смелейший комик планеты вложил в «Бората-2», где в американском кино дебютирует удивительная болгарская актриса — натурально, открытие года — по имени Мария Бакалова в роли дочери Бората .

«Коллектив» («Collectiv»)

Лучший документальный фильм

Лучший фильм на иностранном языке Нашумевшая румынская документалка, претендующая в ближайшее воскресенье на «Оскар» в двух категориях (первая, что ярко характеризует премию, номинация Румынии — одной из сильнейших кинематографий в нынешнем веке). Поскольку в фокусе — система здравоохранения, можно сказать, что это такой публицистический вариант «Смерти господина Лазареску». В 2015 году в бухарестском ночном клубе происходит пожар, 27 человек гибнут на месте, еще 37 умирают в больницах за следующие месяцы. Журналисты из популярной спортивной газеты начинают выяснять, почему так много жертв среди госпитализированных, и обнаруживают, что вся госмедицина завязана на чудовищных коррупционных схемах. В результате протестов меняется правительство, какие‑то головы летят, на здравоохранение брошен новый министр-идеалист. В фильме нет закадрового голоса или интервью, зато режиссер Александер Нанау месяцами ходил за репортерами и министром, и его материал красноречив без дополнительных комментариев. «Коллектив» — название злосчастного клуба, но не только: это история про то, как усталые, помятые люди с маленькой зарплатой сообща пытаются сделать мир лучше. И хотя они упираются в стену, определенный оптимизм там тоже есть. И конечно, это фильм не только про Румынию и не только про больницы .

