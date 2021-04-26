В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии, которая в этот раз прошла в не совсем привычном режиме. Посмотрев трансляцию «Оскара», «Афиша Daily» рассказывает о сюрпризах церемонии и разбирает итоги кинопремии 2021 года.

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Первый «Оскар» во времена COVID-19

Стивен Содерберг когда‑то своим фильмом «Заражение» предсказал времена пандемии, отчасти поэтому был назначен постановщиком первой церемонии премии «Оскар», отразившей эру ковида. Шоу переехало из традиционного театра Dolby, где последние двадцать лет проходили оскаровские вручения, в самый настоящий вокзал Union Station в Лос-Анджелесе, чью обстановку уже сравнили то ли с интерьером из «Старбакса», то ли с лаунж-зоной в баре. Место действительно выглядело как банкетный зал для коктейльной вечеринки с настольными лампами, с естественным светом из больших окон и с отдельными ложами, которые были расположены друг от друга с соблюдением социальной дистанции. Благодаря этому участникам церемонии было позволено сидеть в зале без масок, хотя некоторые номинанты уровня Фрэнсис МакДорманд все-таки предпочитали большинство времени носить средство защиты. Примерно половина призеров получали премию удаленно. Сцену украшал успокаивающий фоновый синий бархат, вручанты и лауреаты старались не пересекаться на сцене и даже не передавать другу другу статуэтку. Всем участникам церемонии пришлось столкнуться с требованиями карантина и тестирования, но во время трансляции была приговорена концепция постановки Содерберга «будто бы мы все внутри фильма про вручение премии, когда во время съемки маски можно отложить». Неожиданный финальный финт «Оскар» в очередной раз доказал, что еще может удивлять , несмотря на, казалось бы, всю предрешенность церемонии. Содерберг обещал фильм — и это действительно было похоже на шоу с киношной картинкой, открывающимися титрами и неожиданным твистом в финале. Автор «Одиннадцати друзей Оушена» решил поэкспериментировать не только с визуальной составляющей, но и со структурой премии. Так, например, претенденты на звание лучшей песни были предварительно сняты и показаны на предварительном шоу, а во время церемонии песни уже не пели. Благодаря этому хронометраж премии был сокращен почти на час. И это притом, что затянувшиеся речи победителей в этот раз даже не пытались заглушать оркестром. Однако вечер не блистал запоминающимися спичами.

Вот топ-3 главных спикеров вечера Дэниел Калуя, который сыграл талантливого оратора Фреда Хэмптона в фильме «Иуда и черный мессия», хотел выдать не менее харизматичную речь на сцене, но немного перестарался и своеобразно поблагодарил маму и папу, за то, что они занимались сексом и зачали его. Реакция родственников в зале бесценна. Томас Винтерберг, получая награду за «Еще по одной», не смог держать слез, когда рассказывал о своей погибшей дочери, которой посвятил фильм. Фрэнсис МакДорманд призывала всех идти в кино, цитировала «Макбет» Шекспира и выла по-волчьи в духе фильма «Земля кочевников».

«Лучший фильм» теперь не во главе угла Главную награду за «Лучший фильм» не стали вручать самой последней, поставив в очередь перед основными актерскими наградами. Как будто устроители понимали, что из предсказуемой победы «Земли кочевников» уже не сделать интриги, а вот в актерской секции в финале таились настоящие сюрпризы. Правда, складывается ощущение, что организаторы все-таки готовили этот последний актерский блок, исходя из того, что в конце должен был победить покойный Чедвик Боузман («Ма Рейни»). Наверняка устроители видели финал несколько иначе: академики и номинанты трогательно чествуют актера, не дожившего до своей первой награды. Все плачут. Однако голоса распределились так, что последнюю награду за лучшую мужскую роль внезапно получил Энтони Хопкинс («Отец»), который вообще не приехал на церемонию «Оскара». Отчего неожиданная концовка выглядела немного скомканной и разочаровывающей. Видимо, даже оскаровские продюсеры до самого конца не знали точных результатов. Кстати, это не первый раз в истории, когда «Лучший фильм» награждают не самым последним. На первых церемониях «Оскара» в 1930–1940-х чаще всего так и поступали, оставляя напоследок вместо «Лучшего фильма» какие‑нибудь почетные и персональные награды. Энтони Хопкинс теперь старейший лауреат «Оскара»

Пропустивший церемонию 83-летний призер Энтони Хопкинс записал свою речь после церемонии с утра, проснувшись в родном Уэльсе

Зато теперь благодаря такой внезапной победе 83-летний сэр Энтони Хопкинс — официально самый пожилой награжденный обладатель премии «Оскар» . Ранее эта честь принадлежала Кристоферу Пламмеру, который побеждал на 82-м году жизни. С таким рекордом не стыдно подвести итог столь блистательной карьеры (но Хопкинс, кажется, и не думает останавливаться). Фрэнсис МакДорманд снова самая крутая

Обладательница «Оскара» за роль в «Земле кочевников» Фрэнсис МакДорманд догнала Кэтрин Хепберн по количеству статуэток и стала второй актрисой с четырьмя наградами за всю историю (правда, у Хепберн были все актерские, а у МакДорманд одна из четырех — продюсерская). По сути, у нее теперь больше «Оскаров», чем у Мерил Стрип. Забавно, что МакДорманд еще ни разу не проиграла, номинируясь за главную роль, но всегда оставалась без приза, когда ее номинировали как актрису второго плана. Историческая победа «Земли кочевников» Хлоя Чжао вошла в историю как первая азиатская женщина, получившая звание лучшего режиссера благодаря своей драме о жителях фургонов. Это лишь второй фильм, снятый женщиной, получивший приз за лучший фильм на «Оскаре». Ранее такую награду получала только Кэтрин Бигелоу с «Повелителем бури» в 2010 году. Корейская бабушка всех покорила

Исполнительница корейской бабушки из фильма «Минари», Юн Е Чжон, стала первой корейской актрисой, получившей «Оскар». Когда она вышла на сцену за наградой, она пожаловалась, что европейцы всегда неправильно читают ее фамилию, зато она была в полном восторге от вручанта Брэда Питта («Мистер Питт, наконец-то. Приятно познакомиться. Где же вы были, когда мы снимали?») Оказывается, он продюсировал их фильм «Минари». После выступления Питт сопровождал актрису за кулисами. Гленн Клоуз покоряет антирекорды, но всем довольна

Актриса Гленн Клоуз в восьмой раз (!) безрезультатно была номинирована на «Оскар» (в этот раз за роль в «Элегии Хиллбилли»), но не выглядит огорченной по этому поводу: во время музыкального конкурса Клоуз решила продемонстрировать тверк, что стало одним из самых ярких моментов в основном малоподвижной церемонии. Эмералд Феннелл получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий Бывшая актриса, а ныне авторка модного триллера о мести «Девушка, подающая надежды» стала первой женщиной с 2007 года, получившей награду за оригинальный сценарий. Больше никаких наград фильм не получил. Фильмы Disney стали обладателями пяти наград Анимационный фильм Disney и Pixar «Душа» выиграл две из двух номинаций: «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая музыка к фильму». Причем обладателем музыкального «Оскара» вместе с Трентом Резнором и Аттикусом Россом из Nine Inch Nails стал лидер группы Stay Human Джон Батист, благодаря чему теперь он — второй темнокожий композитор, когда‑либо получивший награду Киноакадемии. Ну а фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» (тоже принадлежащий Disney) стал главным триумфатором этой церемонии вручения премии «Оскар», получив больше всего наград для одной картины. «Суд над чикагской семеркой» не получил ни одной награды Фильм Аарона Соркина считался одним из сильнейших претендентов на главную награду, недавно даже получив премию от Гильдии киноактеров, но в этот вечер остался с пустыми руками. Он даже не получил утешительного приза за песню или монтаж. Ничего, Соркин еще вернется в режиссуру с новым фильмом «Быть ​​Рикардо» с такими беспроигрышными номинантами на «Оскар», как Николь Кидман, Хавьер Бардем и Дж.-К.Симмонс. Netflix получил больше всего наград, но ни одной важной Различные фильмы Netflix собрали в этом году семь наград «Оскар» — это больше, чем у всех остальных студий, но в этот раз стриминговый гигант не смог взять ни одной из основных позиций, довольствуясь лишь скромными и техническими достижениями. Так, например, победил короткометражный мультфильм «Если что‑то случится, я люблю вас». Плюс второй год подряд побеждают документальные фильмы Netflix — в этом году академики не смогли устоять перед восьмиконечной любовью в ленте «Мой учитель-осьминог».

В России церемонию вручения наград премии «Оскар» официально показывал мультимедийный сервис Okko. Запись церемонии бесплатна и уже доступна для всех желающих без подписки на сервис .