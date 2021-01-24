В рубрике «Мимо проката» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает новые интересные фильмы, которые рекомендует посмотреть. В новом выпуске: два фильма от режиссеров «Борна», боевик Netflix с Энтони Маки, фильм со звездой «Мы те, кто мы есть» и инди-комедия «Восхождение».

«Локдаун» («Locked Down»)

Первый большой фильм (не считая курьезов вроде «Астрала. Онлайн», использующий пандемию-2020 как сюжетное обстоятельство. Впрочем, по меркам Дага Лаймана, автора первого «Борна» и нынешнего фаворита Тома Круза, это тоже малобюджетная безделушка. «Локдаун» — романтическая комедия с ограблением, вырастающая из популярной в минувшем году страшилки о паре, которая рада бы разъехаться, но не может из‑за ковида. Место действия — Лондон, герои — успешная, но не получающая от этого удовольствия карьеристка (Энн Хэтэуэй) и ее бойфренд (Чиветель Эджофор), байкер в прошлом, поэт в душе, водитель в реальности. Экзистенциальный кризис вкупе с вирусом вроде бы добивают их роман, но напоследок дарят шанс украсть бриллиант из опустевшего универмага «Хэрродс». Фильм взбесил многих критиков (как, мол, мы можем сочувствовать людям, запертым в лондонском таунхаусе). И интрига правда выглядит несколько механической (если верить википедии, матерый Стивен Найт написал сценарий «на слабо»). Но кино, вообще-то — очаровательное, и смешное, и сочетающее голливудский эскапизм с жизненной прозой («зум» в пижамных штанах, вот это все) оригинальным, наивным и на удивление трогательным образом. Снято нарочито грубо и экономно, в манере Содерберга, большая часть действия — в пределах дома, есть камео знаменитостей, в основном, по «зуму» (лучший — Бен Кингсли), Хэтэуэй с Эджофором за эти два часа становятся роднее нам и друг другу, чем Питт с Джоли в «Мистере и миссис Смит» того же автора; это локдаун, в котором хочется посидеть еще .

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«Новости со всех концов света» («News of the World»)

Пол Гринграсс, еще один специалист по Борну, сменил ручную камеру на кран ради этого лиричного вестерна. Том Хэнкс (работавший с Гринграссом на «Капитане Филлипсе») играет одинокого ветерана-конфедерата, который после Гражданской войны зарабатывает тем, что ездит по Техасу и с выражением зачитывает желающим новости из газет. Однажды он натыкается на девочку, немку, похищенную и воспитанную индейцами, и не говорящую по-английски, и соглашается отвезти ее к родственникам. Хэнкс в этой роли был неизбежен — кто еще сегодня может потянуть роль южанина, которому мы немедленно должны сочувствовать. В пару ему за умение визжать и настороженно смотреть взяли юную немецкую блондинку из «Разрушительницы системы». Фильм, как положено, отсылает к классическим вестернам с Джоном Уэйном (из очевидного — «Настоящее мужество» и «Искатели»), но его прозрачная политическая программа Джону вряд ли бы понравилась. Хорошие артисты, красивые пейзажи — славная, в целом, картина в своем жанре, но очень уж неторопливая и незамысловатая.

«Смертельная зона» («Outside the Wire»)

На просторах Украины в 2036 году идет (продолжается?) война между пророссийскими частями и местным сопротивлением, за которой из‑за колючей проволоки участливо наблюдают американские миротворцы. Из необычного — солдаты-роботы, которых используют все стороны конфликта. Молодой оператор дрона, сосланный на фронт за провинность, становится напарником капитана-андроида (Энтони Маки), неотличимого от человека, и вместе с ним отправляется куда‑то с туманной миссией. Бодрый, довольно тупой, не слишком дорогой милитари-боевик с элементами фантастики и геополитики . Идея про солдата, который управляет с домашней базы беспилотником, а потом бац — попадает на реальную войну — богатая, но ее, как и все остальные идеи тут, развить никто толком не пытается. Маки в роли терминатора с усиками, который гордится своей тонкой душевной организацией и умением слушать пластинки — пойдет. Вокруг много советских боеголовок и дурных акцентов. За горящую Украину, как водится, отдувается несчастный Будапешт: в этом плане есть, конечно, смешные моменты.

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«Восхождение» («The Climb»)

Американская инди-комедия, полюбившаяся всем в последних (т.е. позапрошлогодних) Каннах, режиссерский дебют актера по имени Майкл Анджело Ковино (злодея, кстати, в вышеуказанном «Новостях со всех концов света»). Это фильм про мужскую дружбу, но не броманс, а наоборот — как бы его деконструкция . Одного из друзей, говнюка, иначе трудно выразиться, играет сам Ковино, а второго, добродушного рохлю — его сосценарист Кайл Марвин. «Восхождение» начинается с гениальной сцены, в которой первый герой во время велосипедной поездки (в гору) по французским Альпам сообщает второму, что спит с его невестой. Дальнейшее — серия разнесенных во времени эпизодов, не столько описывающих, сколько обозначащих траекторию сложных, но нежных отношений Майка и Кайла. Семь главок, снятых амбициозными длиннющими планами, плюс пара музыкальных номеров (необязательных, пожалуй). Иногда все же претенциозно, но по большей части чрезвычайно мило, а местами прямо ах как смело и остроумно, Кассаветис встречает Пьера Ришара.

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«Никому не говори» («Donʼt Tell a Soul»)

Еще один режиссерский дебют, на этот раз — писателя, которого зовут Алекс МакОли. Это маленький триллер, беспросветный, но не лишенный угрюмой иронии. В американской глуши, отравленной сигаретным дымом, ядовитым газом и токсичными заводскими парами, 14-летний Джоуи (Джек Дилан Грейзер из «Оно» и «Мы те, кто мы есть») терпит издевательства старшего брата-мерзавца, тоже еще тинейджера. Отец мертв, мама (Мена Сувари) умирает. Однажды братья крадут у старушки-соседки припрятанные деньги, натыкаются на охранника (Рэйн Уилсон), и тот, преследуя их, падает в колодец, откуда не может выбраться. Вполне увлекательные 80 минут, если закрыть глаза на склонность автора к бесстыдному мелодраматизму; в финале он достигает градуса почти нестерпимого, словно в означенный колодец рухнул заодно пьяный Теннесси Уильямс.