3 августа исполняется 130 лет со дня рождения Константина Мельникова — советского архитектора-авангардиста, творения которого во многом определили облик Москвы. К юбилею Мельникова «Афиша Daily» рассказывает про десять примечательных зданий архитектора: как они создавались, в чем их уникальность и какова их судьба сегодня.

Константин Степанович Мельников в 1930-х годах © Коллекция Музея архитектуры им. Щусева

Константин Мельников (1890–1974) — единственный советский архитектор, получивший в XX веке известность мирового масштаба. В 1920-х годах он спроектировал торговые павильоны СССР в Париже и Салониках, а затем прославился нестандартными архитектурными решениями для московских типовых зданий. В 1933 году архитектор принял участие в Миланской триеннале, где его работы оказались в одном ряду с проектами Ле Корбюзье, Миса ван дер Роэ и других великих модернистов.

Константин Степанович Мельников в своем доме, 1971 год © Анатолий Сергеев-Васильев/РИА «Новости»

Архитектура Мельникова отличается простотой и функциональностью. В творчестве он опирался на три главных критерия, архитектор считал, что по ним можно легко определить качество здания. «Во-первых, отвечает ли проект наибольшим удобствам технологического и функционального порядка. Во-вторых, характеризуется ли он прямыми экономическими достижениями композиционного приема, которые могут быть выявлены с точностью арифметических подсчетов. Наконец, третье — дает ли он выразительную художественную форму сооружения», — так обозначал Мельников базовые принципы архитектуры в 1935 году.

Несмотря на долгую жизнь, Мельникову удалось реализовать малую часть собственных проектов: после смены архитектурной парадигмы — с конструктивизма на сталинский ампир — в Советском Союзе многие идеи архитектора стали практически неосуществимыми. Дальнейшая судьба наследия Мельникова также оказалась неоднозначной: спустя почти сто лет некоторые его постройки стали музейными зданиями, но многие другие заброшены или нуждаются в реконструкции.

Бахметьевский гараж Улица Образцова, 19а

Середина 1920-х годов стала пиком гаражного строительства в Москве — в эксплуатацию вводились новые линии, а автобусный парк стремительно расширялся. У Мельникова к тому моменту уже был опыт строительства гаражей в Париже, поэтому проект нового комплекса на тысячу машиномест доверили именно ему.

Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, 1929 год

В основу пространственной композиции Бахметьевского автобусного парка архитектор положил диагональ, по оси которой был поставлен гараж. Такое размещение главного объекта, помимо ярких художественных достоинств, имело и ряд функциональных преимуществ: в свободных углах прямоугольного участка появилась возможность расположить необходимые автобусному парку дополнительные сооружения. Все четыре фасада здания имеют разное архитектурное решение — это не только связано с тем, что фасады выполняли разные функции, но и обусловлено своеобразным творческим почерком архитектора. Наиболее примечательный торцевой фасад гаража с семью въездными воротами обращен на улицу Образцова.

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В отличие от многих других построек Мельникова, у Бахметьевского гаража богатая история эксплуатации по назначению: до 1995 года он послужил вместилищем трех разных автобусных парков, а в Великую Отечественную войну функционировал как автомастерская. При Лужкове здание приватизировали, и в начале 2000-х годов часть архитектурных конструкций разобрали, однако базовую конструкцию здания удалось сохранить. С 2008 года в здании располагается Еврейский музей и центр толерантности.

Ново-Сухаревский рынок Большой Сухаревский переулок, 11, строение 1

Павильоны Ново-Сухаревского рынка — один из ранних проектов Мельникова. Архитектор получил заказ на их постройку в 1924 году, к тому моменту рынок существовал уже больше ста лет, но из‑за неконтролируемого роста и криминальной обстановки власти города решили перенести торговлю в новое пространство.

Здание конторы рынка, 1926–1930 годы © pastvu.com

Проект Мельникова предполагал застройку территории рынка небольшими деревянными павильонами блочного типа. Блоки состояли из двух изолированных помещений, вход и витрина которых выходили на противоположные стороны. Торговые ряды рынка собирались из стоящих под углом блоков и таким образом напоминали лезвия пилы. У такой конструкции было несколько инноваций — покупатели могли выбирать товар прямо у витрины, не мешая проходу других посетителей, а те, в свою очередь, могли видеть товары сразу целого ряда. Каждый торговый киоск также имел порядковый номер и цвет, соответствующий виду торговли; по словам самого Мельникова, таким образом рынок превратился в «сплошное море архитектурной живописи». Единственным капитальным зданием рынка была его контора — кирпичная постройка треугольной формы. В вершине треугольника находилась лестница, которая вела на крышу; помимо рыночной администрации, в здании также находился трактир, и крышу можно было использовать по образцу летней веранды.

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Рынок прослужил пять лет — в 1930 году торговля переехала на Мещанскую улицу, а от помещений рынка осталось только конторское здание. Постройку несколько раз перестраивали и видоизменяли, поэтому в настоящий момент от исторического облика конторы сохранился только экстерьер. Лестницу, ведущую на крышу, во второй половине прошлого века замуровали.

Клуб Дорхимзавода Бережковская набережная, 28

Клуб Дорогомиловского химического завода — самый небольшой по размеру и самый примитивный по форме проект клуба, созданный Мельниковым. Он был предназначен всего для трехсот рабочих, поэтому в этой постройке архитектору удалось объединить минимализм и функциональность.

Клуб Дорогомиловского химического завода в 1929–1932 годы © pastvu.com

Практически все внутреннее пространство здания занял зрительный зал — Мельников старался максимально сократить количество коридоров и интерьерных лестниц для большей вместимости. Из‑за этого пожарные лестницы были выведены наружу, люди могли выйти на улицу непосредственно из зала. Система залов должна была стать многофункциональной и меняться в зависимости от назначения, для этого проект изначально предполагал наличие раздвижных стен, но от этой идеи отказались на финальном этапе строительства. Однако одну трансформирующуюся стену все-таки оставили — во время кинопоказов стенка между уровнем пола в партере и бельэтаже раздвигалась, и зрители могли смотреть фильм, находясь ниже уровня земли. Органичную конструкцию здания дополнил небольшой парк, разбитый между клубом и прилегающей набережной.

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В советские годы здание осталось нетронутым, отчасти из‑за того, что оно находилось вблизи закрытой территории. Позже, в 1994 году, в доме открылся клуб Tabula Rasa, просуществовавший там десять лет до большого пожара в 2004 году. После пожара собственники здания провели ремонт помещений, а через пять лет завершилась и историческая реконструкция дома, который сейчас вмещает гипермаркет одежды для фитнеса, ателье и текстильный магазин.

Дом культуры им. Русакова Улица Стромынка, 6

Здание Дома культуры изначально было очередным проектом фабричного клуба — помещение предназначалось для работников Сокольнического трамвайного парка. В 1927–1929 годах Мельников реализовал архитектурный проект, который он расценивал как один из наиболее важных в карьере — в отличие от многих других зданий при фабриках, изначальную концепцию Дома культуры на Стромынке архитектору удалось довести до конца.

Клуб им. Русакова в 1930-х годах © Коллекция Музея архитектуры им. Щусева

Здание занимает небольшой участок пространства и внешне похоже на маленький зрительный зал, однако на практике оно могло вмещать больше тысячи человек. Такая функциональность была достигнута Мельниковым путем экспериментов с формой здания: отдельные части зрительного зала, расположенного на втором этаже, выведены вовне здания и таким образом расширяют вместимость пространства. Кроме того, такое архитектурное решение позволяло использовать амфитеатры не только по прямому назначению, но и как отдельные аудитории. Входные двери здания вели в фойе, которое в повседневной жизни служило для технических необходимостей, а выход из зрительного зала осуществлялся через наружный балкон с пристроенными к нему лестницами.

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В 1987 году здание получило статус памятника советской архитектуры, но долгое время оставалось без применения, после чего стало местом для широкого спектра событий. В 1990-е годы в бывшем Доме культуры проходили съезды ЛДПР, детские спектакли и театральные фестивали, а комплексное восстановление здания откладывалось. Наконец, в 2015 году дом открыли для публики (сейчас там базируется Театр Романа Виктюка), однако проведенная реставрация подверглась резкой критике, в частности, за то, что в здании установили стеклопакеты вместо оконных рам.

Дом-мастерская Мельникова Кривоарбатский переулок, 10

Дом в Кривоарбатском переулке, построенный архитектором в 1929 году, представляет собой уникальный пример здания для Москвы — это одноквартирный жилой особняк в центре города. В отличие от других зданий, дом-мастерская проектировался Мельниковым исключительно с учетом собственных представлений о жилье, что добавило постройке оригинальности.

Дом-мастерская Константина Мельникова в 1934 году © РИА «Новости»

На примере своего дома Мельников реализовал идею круглого жилого здания, которая в дальнейшем должна была служить прототипом для коммунальных домов. Обращенный к Кривоарбатскому переулку главный фасад дома имеет строго фронтальную симметричную композицию. В центре срезанной части малого цилиндра находится единственный вход в дом, по сторонам которого расположены два крупных прямоугольных окна. Основную плоскость фасада здания занимает огромное окно-экран, протянувшееся на всю высоту второго этажа. Оригинальный каркас стен создает возможность в процессе эксплуатации дома менять расположение оконных проемов, устраивая новые окна практически в любом месте стены и заделывая существующие.

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С 2013 года дом функционирует как часть музея Мельниковых — доступ внутрь возможен по предварительной записи на экскурсию.

Клуб завода «Каучук» в Хамовниках Улица Плющиха, 64/6, строение 1

Одновременно с постройкой Дома культуры им. Русакова в 1927 году Мельников занимался разработкой проекта для клуба каучукового завода на Плющихе.

Клуб завода «Каучук», 1932 год © pastvu.com

Главная сложность проектирования фасада заключалась в том, что он приходился на острый угол здания. Мельников решил эту проблему с помощью акцента на овальных и полукруглых формах. Для клубов Мельникова также характерно виртуозное решение интерьера: приемы объемно-пространственной композиции нигде не повторялись и в каждом клубе были оригинальными. Наибольший интерес в организации внутреннего пространства клубов представляют предложения по трансформации залов — в клубе «Каучука» изменения полукруглого трехъярусного зала предлагалось осуществлять делением его по вертикали. Горизонтальный щит из партера должен был подниматься на высоту первого или второго балкона, отделяя верхнюю часть зала от нижней, однако этот щит так и не был построен. На плоской кровле клуба размещался обширный балкон-терраса, откуда открывался вид на окружающую малоэтажную застройку.

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В 1950-х годах в здании клуба произошел капитальный ремонт, и некоторые элементы интерьера были утрачены. В следующие пятьдесят лет клуб неоднократно подвергался реконструкции и сейчас находится в заброшенном состоянии — сохранились только внешние исторические признаки здания.

Гараж «Интуриста» Улица Сущевский Вал, 33

В 1929 году для развития культурного обмена в СССР было образовано акционерное общество «Интурист». В первый год работы компании Москву посетили более двух тысяч гостей из‑за рубежа, многие из которых остались недовольны приемом, и политбюро отдало приказ улучшить условия содержания гостей. Когда «Интурист» обновил таксопарк, появилась необходимость в строительстве нового помещения — эту задачу делегировали Константину Мельникову.

Инзначальный проект гаража «Интуриста»

Архитектор не занимался проектом самостоятельно — в 1933 году он возглавлял Архитектурную мастерскую № 7, которая и создала типовое решение для пятиэтажного гаража; Мельников же сосредоточился на дизайне фасада. Его базовая композиция состояла из простых геометрических фигур, круга и трапеции, которые объединялись в центре фасада, а нижняя часть пространства была заполнена вертикальными окнами. Круг и трапеция образовывали символ бесконечности, которая обозначала, по выражению самого Мельникова, «путь туриста». Проект архитектора был реализован лишь частично: по задумке, фасад должен был дополняться скульптурными композициями, козырек здания — логотипом «Интуриста», а на диагональной линии здания предполагалось закрепить автомобиль, но завершить удалось лишь основную фасадную конструкцию. И то наполовину — левая часть фасада возводилась в неоклассическом стиле и уже без участия Мельникова.

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Во второй половине XX века здание несколько раз перестраивалось, а в 1990 году, к столетнему юбилею Мельникова, получило статус объекта культурного наследия. В настоящий момент бывший гараж «Интуриста» принадлежит ФСБ России.

Клуб фабрики «Буревестник» 3-я Рыбинская улица, 17

Клуб фабрики «Буревестник» был построен в 1928–1930 годах, на которые пришелся пик интереса к рабочим клубам в Советском Союзе. В то время Мельников активно проектировал клубы, однако старался превратить их в произведения авангардной архитектуры, а не в типовые постройки. Основное здание клуба состоит из пяти встроенных друг в друга цилиндрических форм, совокупность которых напоминает лист клевера. В этих пространствах располагались комнаты для работы различных кружков и профсоюзов. Планировка рабочих комнат, по первоначальной задумке, символизирует принципы работы клуба — кооперацию и открытость. Пятичастная конструкция соседствует с четырехэтажным просторным помещением, внутри которого находились фойе, зрительный зал, спортивный зал и библиотека.

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В 1997 году здание было разрешено к приватизации, и его судьба оставалась неясной на протяжении почти двадцати лет. Его несколько раз реставрировали, однако восстановить изначальные черты до конца не удалось. Сейчас дом находится в собственности фонда «Русский авангард», который объявил о планах открыть там музей абстрактного искусства и с 2018 года занимается очередной реконструкцией постройки.

Клуб фабрики «Свобода» Улица Вятская, 41а

Клуб парфюмерной фабрики «Свобода» архитектор спроектировал и построил в 1927–1929 годах по заказу Союза химиков СССР.

Клуб фабрики «Свобода» в 1930-х годах © Коллекция Музея архитектуры им. Щусева

Вторая половина 1920-х годов отметилась высоким спросом на места культурного отдыха рабочего класса, поэтому здание было призвано дополнить архитектурный ансамбль производства. Выбранная архитектором форма — сферическая — отсылала к огромным цистернам, в которых на парфюмерной фабрике производили пасты и кремы. Изначально Мельников собирался взять за основу цилиндрическое сооружение и разделить внутренние пространства клуба в соотношении 2:1. По задумке, разделительная стена могла бы подниматься и опускаться так, что с одной сторона она служила бы экраном кинотеатра, а с другой — театральной сценой. Однако из‑за сложностей с сооружением подъемника для стены от идеи пришлось отказаться, а форму помещения изменили на граненую. Здание было раскрашено в красный, белый, серый и черный цвета — это придавало клубу дополнительный контраст на фоне однотонных фабричных цехов.

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В 1947 году здание клуба передали торговому профсоюзу, а его название сменилось на Дворец культуры имени Горького. Внешний вид постройки существенно изменился: клуб перекрасили, а некоторые лестницы и окна убрали. В таком виде постройка простояла до начала 2000-х годов, после чего здание реконструировали. Клубу вернули исторический облик, пусть и с небольшими неточностями, но при этом оригинальные интерьеры помещения восстановить не удалось.

Гараж Госплана Улица Авиамоторная, 63, строение 1

Гараж Госплана — последнее крупное здание архитектора в Москве. Оно построено в 1936 году, а Мельников спроектировал для гаража только оформление фасадов, оставив техническую часть своему ученику Владимиру Курочкину.

Гараж Госплана СССР в 1936–1940 годах © pastvu.com

Главная композиционная затея гаража — это композиция из круга и призмы. Фасад здания организуется вокруг огромного окна, проделанного в помещении столовой гаража, а этот элемент фасада контрастирует с нарочито простым оформлением корпуса здания. Мельников никогда не ссылался на архитектурные образы открыто, однако композиция гаража Госплана в целостности образует часть автомобиля — «фару» в виде окна и «крыло» низкой крыши. Административный корпус гаража, прилегающий к фасадной части, также ассоциируется с решеткой автомобильного радиатора. Из других примечательных элементов постройки — наклонные окна вдоль лестниц, как бы повторяющие движение лестничных пролетов.

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С 1955 года в здании гаража располагался таксомоторный парк, а в 1990-е годы помещения неоднократно сдавались в аренду. В отличие от многих других построек Мельникова, внешний вид гаража практически не претерпел изменений — возможно, этому поспособствовал полученный зданием в 1990 году статус объекта культурного наследия. Два года назад в здании началась масштабная реконструкция, направленная на восстановление фасадов, — гаражу вернут историческую желто-белую окраску и покроют стены защитным раствором.