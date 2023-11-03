«УННВ». За кем стоит андеграунд? Большой разбор «Афиши Daily»

Вам в голову сейчас подсознательно может прийти очевидный ответВ 2014 году Паша Техник пришел на «Версус», где в финале батла с Бролом произнес фразу: «Вы же и так знаете, за кем андеграунд стоит», имея в виду самого себя. После этого в интернете распространился мем «андеграунд стоит за Пашей Техником».: конечно, за Пашей Техником. Но это уже много лет как неправда . Паша — давно в первую очередь герой треш-ютуба, легенда мемов и новостных сводок о том, как он опять заехал в рехаб (и вновь неудачно). Это не отменяет музыкального величия раннего Техника, но и никак не отменяет того, что его карьера «лица из интернета» давно перевесила все рэп-творчество.