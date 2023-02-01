«Да здравствует равноправная женщина СССР!» Как родился, жил и умер советский феминизм

В 1979 году в «Литературной газете» состоялась любопытная дискуссия между авторами на тему кризиса семейных отношений. Лариса Кузнецова в статье «Кто глава вашей семьи?» рассуждает о том, что при переписи населения люди не знали, что отвечать на этот вопрос. В попытках понять, как так получилось, она пишет, что в послевоенный период женщинам пришлось взвалить и работу, и хозяйство на себя, чтобы просто выжить . И что советские женщины, может, и рады были бы положиться на мужчин — только мужчины не вызывают доверия.