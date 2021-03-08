Смысл 8 Марта настолько изменился за 111 лет, что уже не многие вспомнят, а откуда вообще взялась эта памятная дата. Но постепенно все больше людей возвращаются к первоначальному значению праздника. Пройдите наш исторический тест и узнайте, насколько ваши знания о Дне всех женщин соответствуют реальности.