Смысл 8 Марта настолько изменился за 111 лет, что уже не многие вспомнят, а откуда вообще взялась эта памятная дата. Но постепенно все больше людей возвращаются к первоначальному значению праздника. Пройдите наш исторический тест и узнайте, насколько ваши знания о Дне всех женщин соответствуют реальности.
Как всегда, начнем с простого: кто придумал отмечать Международный женский день?
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В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Какие страны поддержали ее инициативу и первыми отметили его?
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Известно, что 19 марта 1911 года мужчины не только поздравляли женщин, но и вышли с ними на митинги. Чего хотели протестующие для девушек?
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А в какой день праздник впервые отметили в России?
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В последнее воскресенье февраля 1917 года девушки из России тоже начали забастовку. Она проходила в ответ на гибель более двух миллионов русских солдат в Первой мировой войне. Какие требования выдвинули девушки?
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8 марта выбрали в качестве единой даты для всех стран не сразу. В какой день не отмечался Международный женский день?
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Почему в итоге выбрали именно 8 марта?
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Каждый год ООН объявляет тему Международного женского дня. В 2020 году это была «Я — поколение равенства: реализация прав женщин». Какую тему придумали для 2021 года?
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Какой цвет ассоциируется с гендерным равноправием? символизируют Международный женский день?
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А зачем вообще нужно 8 Марта?
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