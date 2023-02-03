Как секс-просвет помогает бороться с насилием

Почему секс становится инструментом насилия
Секс — это естественная часть жизни, но он также может стать и инструментом психологического и физического насилия, так как связан с телесностью и эмоциональностью человека. Главная проблема — многие случаи насилия в России находятся в «серой зоне», особенно те, которые происходят в семье или между знакомыми людьми. Полиция практически не реагирует на подобные обращения. В 90% случаев заявления от жертв насилия не принимают, а приговора добивается только 1% тех, кто обратился в кризисный центр с просьбой о помощи (официальная статистика не публикуется, поэтому мы опираемся на данные НКО). Проблема заключается еще и в том, что каждая вторая женщина считает, что в браке насилия не бывает, того же мнения придерживаются и 60% мужчин.
Причины насилия, на которые может повлиять секс-просвет
Часто такими причинами становятся сексуальная безграмотность, гендерные стереотипы и социальные установки. Например, в патриархальном обществе принято считать, что здоровый мужчина всегда хочет секса. Если он не соответствует этому «стандарту маскулинности», значит, с ним что‑то не так. Это может стать причиной упреков или шантажа со стороны партнерши или привести человека к сексу против его желания. Женщины же якобы должны следовать в первую очередь желаниям партнера, выдвигать интересы мужчины на первый план, игнорируя свои собственные чувства и потребности.
На ситуацию негативно влияет и контекст. Многое продается с помощью секса, на нем построена часть рекламной индустрии: обнаженные женские и мужские торсы, намеки и шутки про секс, в кино мы видим героев, так или иначе стремящихся к интиму. Получается, мы живем в наэлектризованном сексуальном контексте, и если ты секса не хочешь, то это нездорово. Подобная ложная установка может стать триггером насилия: «Если многие хотят, о согласии партнера можно не спрашивать».
Половое воспитание как способ борьбы с насилием
Международные исследования и опыт
В странах с развитым половым просвещением реже встречаются случаи сексуализированного насилия. Это подтверждают данные отчета ВОЗ о распространенности насилия в отношении женщин со стороны партнера. Самые низкие показатели наблюдаются в четырех регионах Европы (16–23%), а также в Средней, Восточной и Юго-Восточной Азии (в среднем 20%), Австралии и Новой Зеландии (23%). Первыми (с середины XX века) половое образование в школах стали вводить страны Западной Европы: Швейцария, Нидерланды, Швеция и Дания, где сейчас уровень насилия — один из самых низких в мире.
О том, что просвещение способно стать профилактикой насилия и снизить его уровень, говорят и другие организации — в частности, ЮНЕСКО в «Руководстве по сексуальному образованию». В программе указано, что уже в 5–8 лет дети должны уметь распознавать буллинг и насилие в целом, а в 9–12 лет — осознавать, что такое сексуализированное насилие, в том числе в интернете. Секс-просвет учит, что насилие, в том числе со стороны близкого человека, недопустимо, а если оно случилось, об этом необходимо сообщить — в том числе если вы были только свидетелем.
Ученые Колумбийского университета М.Шнайдер и Д.С.Хирш провели исследование взаимосвязи полового образования и уровня сексуализированного насилия и пришли к выводу, что просвещение должно начинаться на этапе младшей и средней школы. Одна из причин — от 50 до 75% мужчин, совершивших насилие, сделали это впервые в подростковом возрасте.
Российский опыт
В отчете «Women, Business and the Law» россиянок признали одними из самых незащищенных в мире, так как в стране не приняты законы о домашнем насилии и домогательствах на рабочем месте. А в январе 2023 года исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал данные, что за последние 2,5 года женщины стали чаще сталкиваться с домогательством со стороны коллег по работе. Об этом рассказали 11% опрошенных, тогда как в 2020 году о неподобающем поведении по отношению к ним заявили 7% женщин. Высок процент насилия и в парах: например, в 2018 году от преступлений в семье пострадали 23,5 тыс. женщин, больше половины — от рук супруга.
При этом уже более двух десятилетий в нашей стране отсутствует общая система сексуального образования — можно сказать, что тема табуирована. Последние масштабные уроки проводились в середине 90-х: школы стали вводить официальные занятия по половому воспитанию, создавались учебные пособия и центры планирования семьи. В 1997 году инициативу приостановили, а дисциплину так и не включили в школьную программу.
В 2014 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка, где говорится о необходимости уроков полового воспитания в школе. Но уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что предмета в настоящих российских реалиях не будет: это противоречит нормам морали, нравственности и традициям страны. Чиновники и по сей день заявляют, что сексуальное образование — это разврат, а не просвещение и профилактика насилия, ранних беременностей и заражения ВИЧ.
Сейчас детям рассказывают о репродуктивной системе на уроках биологии, но нет специальных дисциплин, посвященных межполовым отношениям. Роль просветителей на себя берут семьи или специалисты в частных учебных заведениях, где разговаривают об этом с согласия родителей. Но это не дает большого эффекта, так как не все взрослые могут правильно и экспертно говорить о теме, а в частных школах учится не так много детей. Немного лучше дело обстоит в вузах: например, недавно я давала интервью студентам Высшей школы экономики, которые пишут работу про цифровизацию секса. А взрослые люди занимаются самообразованием — проходят курсы, слушают лекции, подкасты, читают материалы на эту тему, работают с психологами и сексологами.
Секс-просвещение актуально в любом возрасте, меняются только фокусы, содержание и формы подачи. Детям уроки помогают осознать личные границы и защититься от насилия: распознать случаи, грозящие их безопасности, уметь вовремя сообщить об этом. Понять, что темы секса важны, естественны, их можно обсуждать без страха с родителями и другими взрослыми. Подросткам, помимо этого, — знать о современных способах контрацепции, чтобы не допустить нежелательную беременность и заболевания. Взрослым секс-просвет помогает лучше понять себя, решить психологические проблемы, защититься от насилия и угроз, научиться разговаривать со своими детьми — более экспертно отвечать на их вопросы и поднимать тему самостоятельно, когда это необходимо.
Пока в России невозможно реализовать секс-просвещение в школах из‑за закостенелости образовательной системы и неготовности преподавателей к таким разговорам. В том числе после принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» мы видим, что эту сферу закрывают для школ полностью. У всех государств разные цели: у кого‑то в приоритете забота о гражданах, их здоровье, благополучии, а кто‑то выбирает защиту ценностей и границ. Ничего не изменится, пока не поменяются государственные приоритеты.