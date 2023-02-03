Как секс-просвет помогает бороться с насилием

Секс — это естественная часть жизни, но он также может стать и инструментом психологического и физического насилия, так как связан с телесностью и эмоциональностью человека. Главная проблема — многие случаи насилия в России находятся в «серой зоне», особенно те, которые происходят в семье или между знакомыми людьми. Полиция практически не реагирует на подобные обращения. В 90% случаев заявления от жертв насилия не принимают, а приговора добивается только 1% тех, кто обратился в кризисный центр с просьбой о помощи (официальная статистика не публикуется, поэтому мы опираемся на данные НКО). Проблема заключается еще и в том, что каждая вторая женщина считает, что в браке насилия не бывает, того же мнения придерживаются и 60% мужчин.