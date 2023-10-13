Настя Красильникова: «В России нет культуры отмены, только культура насилия»

— Все фигуранты расследования, казалось бы, медийные и «прогрессивные» люди из среды, где осведомленность о психотерапии и насилии гораздо выше. Но тому же Егору БеликовуБывший кинокритик и герой подкаста. Он избил свою бывшую девушку Ольгу Житпелеву из‑за того, что та захотела завершить их отношения. Беликов признал свою вину. терапия не помешала творить ужасные вещи. Почему эти мужчины все равно причиняют боль?



— Вопрос к самим мужчинам. После «Учениц» меня тоже спрашивали об их мотивах. Мне понравилось, как сказала Наира Парсаданян из «Насилию.нет»** в одном из эпизодов: «Я мужчина, мне можно». Такая установка часто становится причиной насильственного поведения. Но бывает по-разному.