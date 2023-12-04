Сообщество t.A.T.u. во «ВКонтакте» скрыло от пользователей стену, фото и видео

«В зоне риска административного или уголовного преследования может оказаться любой человек или любая группа людей за любое действие, которое может быть квалифицировано как поддержка, одобрение, оправдание запрещенного „экстремистского движения“ или участие в нем в какой бы то ни было форме, включая использование символики, ассоциированной с ЛГБТ», — пояснял РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.