Сообщество t.A.T.u. во «ВКонтакте» скрыло от пользователей стену, фото и видео

Официальное сообщество группы t.A.T.u. во «ВКонтакте» заблокировало всем пользователям (включая подписчиков) доступ к стене, а также к фото и видео. На это обратила внимание Sota.
Материалы группы сделали закрытыми через пять дней после того, как Верховный суд России признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией.
Год назад, после принятия закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, администраторы сообщества удалили все фотографии с поцелуями Юлии Волковой и Лены Катиной.
30 ноября Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Процесс шел в закрытом режиме, поэтому неясно, какими мотивами руководствовался суд при запрете «движения ЛГБТ» и за какие именно нарушения будет грозить ответственность.
«В зоне риска административного или уголовного преследования может оказаться любой человек или любая группа людей за любое действие, которое может быть квалифицировано как поддержка, одобрение, оправдание запрещенного „экстремистского движения“ или участие в нем в какой бы то ни было форме, включая использование символики, ассоциированной с ЛГБТ», — пояснял РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.
В Верховном суде отмечали, что решение о запрете «движения ЛГБТ» вступило в силу немедленно, оспорить его невозможно, поскольку у движения нет юридического лица.