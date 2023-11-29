Правозащитники создали «Международное движение ЛГБТ», чтобы представлять его интересы в суде

Российские правозащитники создали «Международное общественное движение ЛГБТ», о котором говорит Минюст в своем иске, чтобы вступить в процесс по экстремистскому делу против секс-меньшинств. Об этом сообщило издание «Вот так». Верховный суд зарегистрировал их заявление.
В состав учредителей новой организации вошли правозащитник Игорь Кочетков*, бывший директор Московского комьюнити-центра* Ольга Баранова, основательница проекта Equal PostOst Эвелина Чайка, журналист Ренат Давлетгильдеев и редактор портала «Парни Плюс»* Ярослав Распутин. Ранее Игорь Кочетков и Московский комьюнити-центр уже пытались добиться участия в процессе со стороны ответчика, но Верховный суд отказал им.
По словам Кочеткова, решение суда не может нести никаких последствий из‑за отсутствия в деле административного ответчика. Однако, если Верховный суд примет решение в пользу Минюста, ЛГБТ-активисты окажутся под угрозой уголовного преследования только из‑за своей правозащитной деятельности.
Семь российских правозащитных организаций попросили отклонить иск о запрете «Международного общественного движения ЛГБТ». Текст заявления опубликован на сайте правозащитного центра «Мемориал»*.
Кроме самого центра «Мемориал», обращение подписали ЛГБТК+ группа «Выход»*, «Гражданское содействие»*, «Гражданский контроль»*, «ОВД-Инфо»*, «Общественный вердикт»*, «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»*.
Они заявили, что «Международного общественного движения ЛГБТ» не существует, а запрет того, что министерство к нему все же относит, является дискриминацией.
В обращении также сказано, что закрытое судебное разбирательство нарушает принцип гласности судопроизводства. Если же Верховный суд удовлетворит иск, это нарушит право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.
Заседание Верховного суда по иску Минюста о запрете «движения ЛГБТ» назначено на 30 ноября.
* Внесен Минюстом в список иноагентов.