Правозащитники создали «Международное движение ЛГБТ», чтобы представлять его интересы в суде

В обращении также сказано, что закрытое судебное разбирательство нарушает принцип гласности судопроизводства. Если же Верховный суд удовлетворит иск, это нарушит право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.