«Кинопоиск» поставил сериалу «My Little Pony» маркировку 18+

30 ноября Верховный суд по иску Минюста признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Многие правозащитники заявили, что решение Верховного суда нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.