«Кинопоиск» поставил сериалу «My Little Pony» маркировку 18+

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поставил на мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» возрастную маркировку 18+. На это обратил внимание телеграм-канал Baza.
Пресс-служба «Кинопоиска» сообщила, что возрастную отметку изменили у «некоторых фильмов и сериалов» стриминга «из‑за новых законодательных ограничений, связанных с распространением информации среди детей».
Что именно стало причиной возрастного ограничения 18+ для сериала «Мой маленький пони: Дружба — это чудо», сотрудники сервиса не сообщили. Baza предположила, что поводом мог стать персонаж Радуга Дэш — пони с радужной гривой и хвостом.
Ранее российский телеканал «ТНТ Music» заблюрил радугу в клипе «God of Music» кей-поп-группы Seventeen. На моменте видео, когда музыканты поют на фоне радужного неба, часть картинки стала черно-белой.
30 ноября Верховный суд по иску Минюста признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность. Многие правозащитники заявили, что решение Верховного суда нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.