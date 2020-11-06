Тексты Михаила Жванецкого вдохновляли российских юмористов от Романа Карцева до Антона Лапенко. «Афиша Daily» выбрала десять видеороликов, которые лучше всего демонстрируют его печальный юмор.

Я видел раков «Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда. Но надо идти. Хотя некуда».

Нормально, Григорий! Отлично, Константин! «У меня фигура и так неважная, а в пальто в трамвай не могу войти, место уступают, без очереди пропускают, плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли».

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Давайте копать! «Все мне говорят: «Не ищите легкую жизнь». Но никто не объясняет, почему я должен искать тяжелую».

Паровоз для машиниста «Здесь хорошо там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи, и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщины любят один раз, и летчики неимоверны».

Тщательнее «Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть. Прямо в его же присутствии».

На складе «Меня интересует, ну, поесть что‑нибудь. Вот, например, ну хотя бы, допустим, колбаса».

Деньги есть, а времени нет «Время уже не деньги. Так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты. Плюс — ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках».

Кто я такой чтоб не пить «Что я из себя корчу? «Извините, мне спиртного нельзя. Мне стакан сока». Бери водку, не умничай!»

Рассказ подрывника «Степь… Канал… Идет баржа… Белая!.. Длинная, как!.. Ромашки!.. Ну просто!..»