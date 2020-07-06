На 91-м году жизни умер Эннио Морриконе. В связи с этим «Афиша Daily» перепубликует — с дополнениями — большой гид по творчеству великого итальянца: от музыки к вестернам до саундтрека к «Нечто», от «Ecstasy of gold» до «Chi Mai». Плейлист прилагается.

«Per qualche dollaro in più» (1965)

Что это Саундтрек к «На несколько долларов больше» — второй части великой трилогии вестернов Серджо Леоне. Безусловно, с него Морриконе не начинается — к 1965 году композитор уже больше десяти лет сочинял музыку для радиопостановок, писал мелодии для кино и телевидения и продюсировал поп-песни. Более того, это даже не первый эпизод сотрудничества с Леоне — вышедший годом ранее «За пригоршню долларов» обеспечил славу и первому, и второму (не говоря уже о ранее известном как звезда телесериала «Сыромятная плеть» актере Клинте Иствуде). Но именно здесь, пожалуй, лучший саундтрек из всех фильмов трилогии. Как звучит Известно, что Леоне сначала заставлял Морриконе сочинять музыку, а уж затем, основываясь на ней, снимал кино. Еще известно, что композитор был весьма ограничен в бюджете, — и поэтому сочинения, рассчитанные на оркестр, приходилось переаранжировывать для доступного в студии скромного инструментария. Результат — идеальная комбинация диктаторского почерка режиссера и сноровки его стесненного в выразительных средствах соавтора. Наигранная на варгане тема сменяется героическим свистом лучшего в истории музыкального свистуна Алессандро Алессандрони, неожиданный плач церковного органа перерастает в мексиканский боевой гимн, атональные порывы струн будто вливаются в тишь и гладь лирического лейтмотива. Место в истории Трилогия Леоне задала непреложный канон музыки к фильмам про ковбоев-одиночек — именно поэтому сочинения Морриконе середины шестидесятых и сейчас кажутся до боли родными. «Il buono, il brutto, il cattivo» (1966)

Что это Музыка к «Хорошему, плохому, злому» Леоне — главный хит Морриконе на все времена. Основная тема, «The Ecstasy of Gold», «The Trio» — все эти мелодии знает и младенец. Как звучит Как логическое продолжение музыки к первым двум частям трилогии Леоне — но при этом не распадающееся на отдельные фрагменты и очень продуманное с композиционной точки зрения. Трехминутные сочинения Морриконе к «Хорошему, плохому, злому» куда более выписаны, чем все, что итальянец делал до этого (включая и музыку к картинам других режиссеров — см., например, симпатичный, но тоже довольно фрагментарный саундтрек к фильму Бертолуччи «Перед революцией»). Место в истории Это тот самый Морриконе, которого принято копировать, — залихватский, умный, тонкий и мелодичный. Сам маэстро сейчас может сколь угодно исполнять на концертах свою оркестровую музыку — но заглавную тему из «Хорошего, плохого, злого» и «The Ecstasy of Gold» ему обязательно придется сыграть на бис. «La Bataille de San Sebastian» (1968)

Что это Саундтрек к спагетти-вестерну Анри Вернея «Битва в Сан-Себастьяне» с Энтони Куинном и Чарлзом Бронсоном в главных ролях. Большинством знатоков и коллекционеров Морриконе признается чуть ли не лучшим его сочинением — и заслуженно. Как звучит К 1968 году Морриконе начали доверять оркестр — и здесь он им пользуется на полную. Хотя действие фильма происходит в Мексике, в доминирующей бесконечной дуэли ноющих струнных и спотыкающихся мелодий духовых слышится серьезное влияние Концерта для оркестра Белы Бартока — и, как следствие, румынские и трансильванские мотивы. Морриконе на «La Bataille de San Sebastian» работает с материями помпезными и торжественными: из ниоткуда возникают пространные католические и фольклорные хоралы, мощный голос вокалистки Эдды Делль’Орсо исполняет вокализы под прыткое меланхоличное фламенко, играет орган, исполняют пляску смерти военные марши, фортепиано неспешно ведет за собой практически брамсовский гимн — в общем, действительно капитальная во всех смыслах этого слова музыка. Место в истории «La Bataille de San Sebastian» может показаться своеобразной пробой сил перед значительно более известным саундтреком к «Однажды на Диком Западе» Леоне, в своей полистиличности похожим на музыку к «Сан-Себастьяну». Обе записи феноменальны, но конкретно эта — лучше: шире размах и меньше бесконечных повторов. «Vergogna schifosi» (1969)

Что это Музыка к малоизвестному триллеру режиссера Мауро Северино «Ужасный позор». Как звучит Это один из немногих саундтреков Морриконе, переизданный на компакт-диске в оригинальном виде, — поэтому он предельно лаконичен. Всего 23 минуты, за которые сменяются три темы: одна — повторяющаяся четыре раза психоделическая считалка классической сонатной формы «Matto, Caldo, Soldi, Morto… Girotondo», пропетая Делль’Орсо и Алессандрони, вечными сотрудниками композитора; две других — приджазованная инструментальная пьеса «Guardami negli occhi», напоминающая раннее творчество Владимира Косма, и практически барочная баллада «Un altro mare». Удивительно, но всего лишь на основе трех мелодий Морриконе удалось создать настоящий шедевр легкой инструментальной музыки конца 60-х: в этих пьесах, сотканных из бессловесного и легковесного вокала, задушевных струнных и напористого клавесина, будто бы чувствуется прохлада северного ветра, осеняющая прожженный летним солнцем итальянский город. Место в истории «Vergogna schifosi» — обычная для Морриконе конца 60-х — начала 70-х вещь: совершенно неизвестный саундтрек, мимо которого проходить ни в коем случае не следует. В 1969 году композитор написал музыку к куда более заметному фильму «Приходи как‑нибудь вечером поужинать» — и построена она приблизительно по тем же правилам, что и дорожка к «Ужасному позору». «Città violenta» (1970)

Что это Саундтрек к прекрасному итальянскому детективу Серджо Соллимы «Город насилия» с Чарлзом Бронсоном в главной роли. Как звучит В начале семидесятых Морриконе часто сочинял саундтреки к криминальным драмам и детективам — и все они очень похожи по формату. И в «Городе насилия», и в «Деле гражданина вне всяких подозрений», и во «Взломщиках» — трех его самых заметных жанровых творениях того периода — Морриконе действует по классической схеме «тема и вариации»: тут доминируют тревожные минорные мотивы, посредством хитрых аранжировок по ходу действия перевоплощающиеся то в психоделические марши, то в нервные фьюжн-импровизации, то в неоромантические пасторали. «Città violenta» — самый любопытный «криминальный» Морриконе, в особенности стоит отметить продолжительный инструментальный запил «Svolta definitiva», явно созданный под впечатлением от позднего Хендрикса. Место в истории Одно из самых впечатляющих творений маэстро — без малого часовой саундтрек, всю дорогу продуцирующий некий оглушительный невроз. «Maddalena» (1971)

Что это Еще один саундтрек к позабытому фильму — «Маддалене» Ежи Кавалеровича. На сей раз куда более известный, чем сама картина. Как звучит В 60-х и 70-х Морриконе не только много работал в кино, но и часто отвлекался на многочисленные побочные проекты: был де-факто лидером авангардного импровизационного ансамбля Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza, анонимно сочинял пластинки странной фоновой музыки для лейбла RCA и на правах советника и ментора общался с итальянскими психоделическими и прог-группами. Все это — вкупе с потребностью сочинять музыку к народившемуся жанру джалло, требовавшему пространства и неопределенности в звуковом оформлении, — оказало значительное влияние на творческий почерк композитора. Его музыка стала куда разнообразнее и смелее, в ней появилась масса композиционных экспериментов. Так, «Maddalena» начинается с девятиминутной пьесы «Come Maddalena», в которой джазовый ритм соединяется с хоровым пением в традициях раннего барокко, а заканчивается и вовсе каким‑то оркестрированным эмбиентом. Место в истории Это, конечно, не саундтрек к «Солнечным пятнам» Армандо Криспино, почти целиком состоящий из шорохов, шепотов и криков, но по «Maddalena» хорошо понятно, куда двигался Морриконе в начале 70-х. Кроме того, здесь присутствует первая версия «Chi mai», самой узнаваемой у нас темы Морриконе, позже переработанной в качестве заглавной к «Профессионалу» с Бельмондо. Здешняя версия куда лучше — красивее, чуть сложнее и в то же время стройнее. «Giù la testa» (1971)

Что это Саундтрек к «забытому» фильму Серджо Леоне «Пригни голову». Как звучит Освободившись от репутации автора музыки в первую очередь к спагетти-вестернам, Морриконе тем не менее не бросил ни жанр, ни режиссера, сделавшего его известным. Как и прежде, здесь музыкой командовал в основном Леоне — и, в полном соответствии с самим фильмом, она получилась меланхоличной, медленной, но при этом элегантной. В отдельные моменты она даже похожа на репетицию перед поздним, голливудским, гроссмейстерским Морриконе: вальяжные переливающиеся струнные, акцентированные неспешной ритм-секцией. Место в истории Последнее заметное обращение Морриконе к захватывающей дух музыке для вестернов, которую он и придумал, — и одновременно признак изменений не в лучшую сторону. «Un uomo da rispettare» (1972)

Что это Музыка к криминальной драме «Человек, с которым считаются» режиссера Микеле Лупо с Кирком Дугласом в главной роли. Как звучит Как настоящий странный Морриконе семидесятых: много пустот, потусторонних шумов, джаза и психоделии. Наиболее эффектен заглавный одиннадцатиминутный трек — мрачная элегия, ведомая малозаметным басовым грувом, неожиданными взъерошенными фортепьянными аккордами и пронзительными соло трубы. Место в истории В 2005 году Алан Бишоп, гитарист Sun City Girls и большой знаток творчества итальянца, собрал для лейбла Ipecac компиляцию относительно неизвестного Морриконе «Crime and Dissonance» — мрачную, злую и посвященную главным образом авангардизмам в творчестве композитора; именно заглавная тема из «Un uomo da rispettare» ее завершала — и лучшего эпилога к такому диску было не придумать. «Il mio nome è Nessuno» (1973)

Что это Еще один саундтрек к вестерну — «Меня зовут Никто», спродюсированному (но не снятому) Леоне. Кроме прочего, одна из лучших ролей Теренса Хилла. Как звучит Скорее всего, заглавную тему фильма вы слышали хотя бы раз в своей жизни. Это три минуты солнечной, веселой, хитро сделанной и гиперактивной инструментальной поп-музыки высшего уровня — и ровно таким же получился почти весь остальной саундтрек к этой ироничной картине. Цитаты из Вагнера, разудалые итальянские фольклорные мотивы, много музыкального юмора, происходящего из студийных ошибок, — Морриконе тут кажется не как обычно предельно серьезным автором тяжеловесной или задумчивой музыки, а настоящим шутником. Даже в формате двухдискового расширенного переиздания саундтрек к «Меня зовут Никто» воспринимается неимоверно легко. Место в истории Больше так Морриконе никогда не шутил: все его дальнейшие работы (даже к комедийным картинам) оказывались полны глубокомысленности, иногда — достойной и осмысленной, но чаще — пустой и позерской. «Il sorriso del grande tentatore» (1974)

Что это Музыка к не самому известному на свете фильму — «Улыбка великого искусителя» режиссера Дамиано Дамиани. Как звучит Возможно, самый необычный саундтрек Морриконе вообще — композитор здесь по-своему интерпретирует средневековые католические мессы вроде «Dies Irae», «Stabat Mater» или «Lauda Sion». Интерпретирует, надо сказать, в полном соответствии с канонами — при помощи хора и органа. На средневековую музыку или тем более на Реквием Моцарта или «Stabat Mater» Дворжака это, впрочем, совсем не похоже: по фразировкам, кропотливому использованию студийных средств, проступающему иногда мощному басовому груву здесь легко узнается Морриконе в его психоделической ипостаси. Небольшой фрагмент с цитатой из «Оды к радости» Бетховена смущать никого не должен — музыка эта довольно пугающая и ни капли не пафосная. Место в истории Очередной, к сожалению, забытый и сейчас представляющий разве что интерес для коллекционеров саундтрек итальянца из семидесятых — кажется, последний подобный случай в его обширной дискографии. «Novecento» (1976)

Что это Саундтрек к эпосу Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век». Как звучит Крайне роскошно — Морриконе здесь командует огромным симфоническим оркестром. Действие картины происходит в период первой половины собственно XX века, с 1901-го по 1945-й, и композитор здесь словно отдает дань музыкальным трансформациям того времени: если начинается саундтрек как оммаж позднему романтизму (Рихарду Штраусу и Малеру), то под конец то и дело проскакивают модернистские мотивы. Звучит все, впрочем, невообразимо лирично — но композиционной вычурности это не мешает совсем. Место в истории Морриконе всю свою карьеру мыслил себя серьезным академическим композитором — и на «Novecento» впервые вплотную подошел к тому, чтобы оправдать эту претензию. Впервые — и наиболее успешно: из всех неоромантических и неоклассических работ итальянца эта самая выразительная. «Days of Heaven» (1978)

Что это Музыка к «Дням жатвы» Терренса Малика. Как звучит Саундтрек представляет Морриконе как, перефразируя название альбома сенегальской группы Orchestra Baobab, specialist in all styles — человека, способного на все. Роскошные оркестрированные мелодии — пожалуйста. Псевдофольклорные американские танцы — легко. Основанная на мелодии Сен-Санса тема — вот вам, держите. Разнообразие присутствующей здесь музыки объясняется непростыми рабочими отношениями композитора и режиссера: в отличие от Леоне, Малик не требовал от Морриконе каких‑то принципиальных решений, но постоянно вмешивался в процесс сочинения и аранжировки. Интересно, что в расширенной версии саундтрека присутствуют еще и сочинения американского виртуоза Лео Коттке, известного протеже Джона Фейхи и выдающегося мастера акустической гитары, — и их спонтанность и естественность оказываются контрапунктом к продуманности музыки Морриконе. Место в истории Хотя «Дни жатвы» не были первым опытом Морриконе в Голливуде, этот фильм во многом предопределил дальнейшую карьеру итальянца: во-первых, за него Морриконе получил первую номинацию на «Оскар»; во-вторых, на него посыпались заказы от больших американских кинокомпаний; в-третьих, именно после «Дней жатвы» его творческий почерк начал претерпевать прискорбные изменения. Странность сменилась расчетом, лиричность — нарочной грандиозностью, мастерская лаконичность — нарочитым пафосом. «The Thing» (1982)

Что это Неожиданное для Морриконе сотрудничество с великим мастером хоррора Джоном Карпентером, который вообще-то и сам был прекрасным кинокомпозитором. Как звучит Хотя фильмы Карпентера известны своей синтезаторной музыкой, оказавшей огромное влияние на кучу современных артистов — от Зомби до Oneohtrix Point Never, чистые клавишные в «Нечто» звучат редко (самый заметный случай — главная тема фильма). В основном это богато оркестрованная музыка, напоминающая в разных моментах то «Музыку для струнных, ударных и челесты» Бартока, то «Atmosphères» Лигети, то симфонические сочинения Эдгара Варез. Неожиданное обращение к самым оголтелым формам академического модернизма — немного попроще, чем вдохновлявшие его сочинения, но все же само по себе весьма интересное. Место в истории Пожалуй, последняя по-настоящему интригующая и интересная работа Морриконе. Интересная деталь — в самом фильме хоть редко, но появляется и музыка Карпентера, как раз синтезаторная и написанная с явным намерением сымитировать стиль Морриконе, но это, конечно, не композиции итальянца. «The Mission» (1986)

Что это Саундтрек к сверхуспешному фильму «Миссия» Ролана Жоффе, взявшему, помимо всего прочего, «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Как звучит Как самый настоящий нью-эйдж — причем в самом плохом смысле этого слова. Огромный хор однообразно распевает средневековые католические мессы под аккомпанемент то ли синтезатора, то ли оркестра — не разберешь. Выведенные на передний план флейты играют нечто незапоминающееся на фоне заливистых струнных. Стучат драм-машины, крадется из ниоткуда в никуда цифровой бас. Такой альбом мог бы записать артист Янни, располагая он чуть большим бюджетом, чем обычно. Эта музыка могла бы стать худшей в карьере певицы Энии, даром что на ее опусы очень похожа. В «The Mission» нет ни единой свежей мысли, ни одного тонкого хода, ни малейшей скромности — только самоповторы, упакованные под плотную стену восьмидесятнического стерильного звука. Место в истории За саундтрек к «Миссии» Морриконе получил свой первый «Оскар» — и, кажется, в этот момент, обрел статус полноценной американской звезды и перестал сочинять что‑либо толковое вообще. «Nuovo cinema Paradiso» (1988)

Что это Музыка к «Кинотеатру «Парадизо», отлично прошедшему в международном прокате фильму Джузеппе Торнаторе. Как звучит Как идеальный образец позднего Морриконе — то есть скучная, безумно неоригинальная и приторно красивая неоромантическая музыка. Чем‑то саундтрек к картине Торнаторе похож на «Novecento», с которого фактически и начался Морриконе-суперзвезда, — но при этом в нем совершенно не чувствуется собственно композиторской работы. Только скучный саунд-дизайн, оформленный в аккуратные фортепьянные пассажи, меланхоличные камерные струнные и партии духовых, которые мог бы запросто написать третьесортный подражатель Брамса. От такой музыки не может быть ни жарко, ни холодно — она просто звучит, не обязывает ни к чему и не служит никакой цели. Место в истории После успеха этого саундтрека Морриконе в своей дальнейшей карьере будет ориентироваться как раз на эту формулу. Его музыку 90-х годов, за исключением каких‑то совсем уж редких проблесков, слушать внимательно просто невозможно — да она для этого и не предназначена. Собственно, его постоянные выступления с симфоническими оркестрами последние годы преследуют ровно те же цели, что и основное творчество: доказать всем подряд, что маэстро — не просто сочинитель мелодий для фильмов, а большой серьезный композитор. Хотя им он — на самом деле — перестал быть еще тридцать лет назад.

«The Hateful Eight» (2015)

Что это Первый за почти сорок лет саундтрек Морриконе к вестерну, музыка к «Омерзительной восьмерке» Тарантино. Последний и раньше использовал композиции итальянца в своих фильмах и теперь дорвался до сотрудничества с ним. Как звучит Точно не как классические саундтреки Морриконе к вестернам. Ни свиста, ни препарированных гитар. Вместо этого — оммаж размашистой киномузыке семидесятых-восьмидесятых. Напряженные струнные, тонкий звон, который похож на тикание часов, а эти часы отсчитывают время до неизбежного плохого конца. Морриконе здесь будто иронизирует сам над собой: и над пафосом своих поздних работ, и на прилипшее к нему еще за 50 лет до этого амплуа автора песен для неспешных перестрелок в Америке второй половины XIX века. Место в истории «Оскар», BAFTA и «Золотой Глобус» за лучший саундтрек. Последняя большая работа мастера — и внезапное его возвращение в форму, пусть и весьма странным образом. Морриконе под конец карьеры заставил пафос служить себе, а на это немногие способны.