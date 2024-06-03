Казахстан исключил талибов из списка террористов

В декабре 2023 года власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных организаций, сославшись на «практику ООН». «Развитие торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном важно, и мы думаем, что нынешний режим будет долгосрочным фактором», — прокомментировал Токаев исключение талибов из террористического списка.