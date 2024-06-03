Казахстан исключил талибов из списка террористов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выводе движения «Талибан»* из списка террористов, чтобы экономическое сотрудничество республики и Афганистана развивалось. Заявление главы государства приводит его пресс-служба.
Среди стратегических задач, перечисленных Токаевым, есть «активное вовлечение Афганистана в межрегиональные отношения». Страны — члены ОДКБ должны иметь «взаимосогласованную позицию» по этому вопросу, считает он.
В декабре 2023 года власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных организаций, сославшись на «практику ООН». «Развитие торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном важно, и мы думаем, что нынешний режим будет долгосрочным фактором», — прокомментировал Токаев исключение талибов из террористического списка.
В РФ тоже обсуждают вывод талибов из списка террористов. 1 апреля МИД и Минюст приступили к проработке этого вопроса, а в конце мая предложили Владимиру Путину исключить их из списка.
«Талибан» уже приглашали на форум «Россия — Исламский мир» в Казани. Между РФ и правительством талибов в Афганистане на регулярной основе ведется сотрудничество по антитеррору, говорил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.