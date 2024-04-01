Запрещенное движение «Талибан» пригласили на форум в Казани

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. Придя к власти, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин. Однако затем они вводили все новые и новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины, посещать национальный парк и другое.