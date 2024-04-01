Запрещенное движение «Талибан» пригласили на форум в Казани

Сегодня в 16:59
Фото: Mohammad Rahmani/Unsplash

Делегацию движения «Талибан»*, захватившего в Афганистане власть, пригласили на форум «Россия — Исламский мир» в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

«Да, они приглашены», — сказал он. Кабулов также добавил, что между Россией и правительством талибов на регулярной основе ведется сотрудничество по антитеррору.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. Придя к власти, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин. Однако затем они вводили все новые и новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины, посещать национальный парк и другое.

29 марта талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену. Верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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