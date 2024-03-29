«Талибан»* заявил, что будет забивать женщин камнями за супружескую измену

Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане женщин будут казнить камнями за супружескую измену. Текст его обращения опубликовал The Telegraph.
По его словам, таким образом они будут бороться с влиянием демократических стран Запада. Власти Афганистана готовят официальное распоряжение о возвращении практики забивания камнями до смерти.
«Скоро мы введем наказание за супружескую измену. Мы будем пороть женщин публично. Мы забьем их камнями до смерти. Все это противоречит вашей демократии, но мы продолжим это делать», — сказал Ахундзада.
В июле 2023-го представители Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Герате на западе Афганистана публично сожгли целую гору музыкальных инструментов и объявили музыку аморальной. Они заявили, что музыка «уводит заблудшую молодежь и разрушает общество».
В декабре 2022-го талибы сделали недоступным любое образование для женщин, включая школьное, а в январе 2023-го запретили им работать в неправительственных организациях и закрыли все женские салоны красоты.
Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году. В стране было приостановлено действие конституции и уголовного кодекса. Они были фактически заменены на фундаменталистскую интерпретацию законов шариата.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.