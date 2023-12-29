Казахстан исключил «Талибан»* из списка запрещенных организаций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57
Фото: Aslan Media/Flickr

Власти Казахстана исключили движение «Талибан»* из списка запрещенных организаций, сообщил представитель МИДа республики Айбек Смадияров в интервью «Казинформ». Решение принято в соответствии «с практикой ООН».

«Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение „Талибан“ не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — сказал Смадияров. Он отметил, что власти Казахстана регулярно актуализируют свой список.

В дипломатических контактах республика также намерена придерживаться решений и резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН. «Талибан» находился в списке запрещенных организаций страны с марта 2005 года, а в перечне ООН — с 2003-го.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году после ухода американского военного контингента из страны. Власти РФ неоднократно принимали делегацию «Талибана», а МИД страны допускал исключение организации из списка террористических.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в РФ запрещена.

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