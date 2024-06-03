«Королева марафонов» Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

О деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей, а также отмывании 43 млн рублей. ФНС потребовала от блогерки заплатить 1,4 млрд рублей (в эту сумму входят налоги, штраф и пени).