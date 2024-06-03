«Королева марафонов» Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

Организаторка «Марафона желаний» Елена Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве. Это следует из карточки дела.
Заявление было подано 31 мая, оно рассматривается в первой инстанции. Еще в январе адвокатесса Блиновской говорила, что ее подзащитная намерена заявить о банкротстве.
В апреле защитница блогерки сообщила, что Блиновская готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой и погасить ущерб по налогам. В следующем месяце в Федресурсе появились данные о намерении «королевы марафонов» признать себя банкротом.
О деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей, а также отмывании 43 млн рублей. ФНС потребовала от блогерки заплатить 1,4 млрд рублей (в эту сумму входят налоги, штраф и пени).
По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предусматривает годовой доход не более 150 млн рублей.
В январе 2024-го суд отправил основательницу «Марафона желаний» в СИЗО до 26 апреля, обнаружив «неоднократные нарушения» условий ее домашнего ареста.
В марте этого года муж Блиновской Алексей отправился в зону боевых действий на территории Украины. По данным СМИ, таким образом он хотел избежать потери своих компаний, реабилитироваться и попытаться спасти супругу от тюрьмы.
Позже Алексей заявил, что ему угрожают разрывом контракта с Минобороны. Он обратился к главе Следственного комитета с просьбой о помощи.
22 марта Следственный комитет предъявил окончательное обвинение супругам. Алексея обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В апреле суд отклонил иск Блиновской к налоговой, обязав ее выплатить 1,4 млрд рублей.