Shot: муж Елены Блиновской ушел на СВО

В ходе слушания стало известно, что налоговая посчитала «Марафоны желаний» товаром, а не «услугами психологического консультирования» и насчитала за них 227 млн рублей налогов. Также адвокат Блиновской заявила, что подзащитная готова подписать мировое соглашение с налоговой и заложить недвижимость, чтобы погасить все долги.