Shot: муж Елены Блиновской ушел на СВО

Алексей Блиновский решил отправиться в зону специальной военной операции на территории Украины. Об этом пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.
По информации издания, таким образом муж Елены Блиновской хочет избежать потери своего бизнеса. Также в числе причин Shot называет желание реабилитироваться и попытаться спасти супругу от тюрьмы.
Издание отмечает, что из 12 принадлежащих ему компаний три (IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура») сейчас находятся на стадии ликвидации, а по четвертой (продавец одежды и тканей «Оливия групп») запущена процедура банкротства.
В январе Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Под ним она будет находиться до 26 апреля.
В апреле суд отклонил ее иск к налоговой, теперь ей предстоит выплатить 1,4 млрд рублей, которую ведомство насчитало ей в виде неуплаченных налогов, штрафов и пени. Блогерша считает, что служба завысила оценку доходов «Марафона желаний» и ее компаний, а расходы занизила.
В ходе слушания стало известно, что налоговая посчитала «Марафоны желаний» товаром, а не «услугами психологического консультирования» и насчитала за них 227 млн рублей налогов. Также адвокат Блиновской заявила, что подзащитная готова подписать мировое соглашение с налоговой и заложить недвижимость, чтобы погасить все долги.