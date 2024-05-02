Елена Блиновская намерена подать заявление о банкротстве

Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Информация об этом появилась в федеральном реестре.
Блиновская указала в качестве кредиторов Федеральную налоговую службу и банк ВТБ. В январе 2024 года ее адвокат заявила, что блогерка будет вынуждена заявить о банкротстве, так как «физически не сможет погасить ущерб государству», а источники дохода из‑за ареста счетов и имущества свелись к нулю.
О деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей, а также отмывании 43 млн рублей. ФНС потребовала от блогерки заплатить 1,4 млрд рублей (в эту сумму входят налоги, штраф и пени).
В январе 2024-го суд отправил основательницу «Марафона желаний» в СИЗО до 26 апреля, обнаружив «неоднократные нарушения» условий ее домашнего ареста.
В марте этого года муж Блиновской Алексей отправился в зону боевых действий на территории Украины. По данным СМИ, таким образом он хотел избежать потери своих компаний, реабилитироваться и попытаться спасти супругу от тюрьмы.
Позже Алексей заявил, что ему угрожают разрывом контракта с Минобороны. Он обратился к главе Следственного комитета с просьбой о помощи.
22 марта Следственный комитет предъявил окончательное обвинение супругам. Алексея обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
В апреле суд отклонил иск Блиновской к налоговой, обязав ее выплатить 1,4 млрд рублей.