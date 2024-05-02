Елена Блиновская намерена подать заявление о банкротстве

Блиновская указала в качестве кредиторов Федеральную налоговую службу и банк ВТБ. В январе 2024 года ее адвокат заявила, что блогерка будет вынуждена заявить о банкротстве, так как «физически не сможет погасить ущерб государству», а источники дохода из‑за ареста счетов и имущества свелись к нулю.