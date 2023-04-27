СК завел дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на Елену Блиновскую

Против блогера Елены Блиновской, известной своим «Марафоном желаний», возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.
Блиновская подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198, пункт «б» УК), а также отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.1 УК).
По версии следствия, Блиновская оказывала «информационные услуги» в интернете, используя схему «дробления бизнеса», а также указывала более низкий доход, чтобы платить меньше налогов. С 2019 по 2021 год блогер не доплатила в госбюджет более 918 млн рублей, считает СК.
Также, как отмечает СК, Блиновская легализовала деньги через финансовые операции, чтобы «придать видимость правомерного владения, пользования и распоряжения» этими средствами. Простыми словами, ведомство подозревает ее в отмывании денег.
Блогера задержали правоохранители при попытке выехать из России на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в другую страну. В офисе Блиновской, а также у нее дома проводятся обыски.
По данным источника РБК, близкого к следствию, Блиновскую задержали на подъезде к границе с Беларусью. Собеседник «Известий» заявляет, что у нее был куплен билет в Казахстан на утро 27 апреля, однако блогера предупредили о возможном задержании в аэропорту, после чего она арендовала Maybach и поехала в сторону Беларуси. Ее задержали в районе Смоленска.
При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД пишет, что у Блиновской были на руках билеты на рейс Москва — Ташкент. Блогер знала о проверке, которая проводится в ее отношении, и пыталась скрыться от уголовного преследования, сообщили в МВД.