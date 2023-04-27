СК завел дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на Елену Блиновскую

По данным источника РБК, близкого к следствию, Блиновскую задержали на подъезде к границе с Беларусью. Собеседник «Известий» заявляет, что у нее был куплен билет в Казахстан на утро 27 апреля, однако блогера предупредили о возможном задержании в аэропорту, после чего она арендовала Maybach и поехала в сторону Беларуси. Ее задержали в районе Смоленска.