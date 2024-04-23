С уехавшим на СВО Алексеем Блиновским пытаются разорвать контракт

Блогер Алексей Блиновский заявил, что ему угрожают разрывом контракта с Минобороны. Он обратился к главе Следственного комитета с просьбой о помощи. Его видео опубликовал Shot.
У Бастрыкина муж находящейся в СИЗО «королевы марафонов» просит поручить главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжение контракта», которые Блиновский называет незаконными. Бизнесмен отмечает, что этим его пугают некоторые следователи по делу об отмывании денег, в котором он проходит обвиняемым.
«Сейчас главная цель — под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом, где мои навыки, умения и компетенции важны для спасения жизни наших бойцов», — подчеркнул Блиновский. Свои обязанности в армии он не стал раскрывать, сославшись на военную тайну.
По информации Shot, Блиновский вложил 50 млн рублей в закупку беспилотников для армии, сейчас он находится в составе 1-го Донецкого корпуса, занимается их сборкой и распределением между подразделениями. Его сослуживцем является бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, добавляет канал.
В зону специальной военной операции на территории Украины бизнесмен уехал в марте этого года. Сообщалось, что таким образом муж Елены Блиновской хочет избежать потери своих компаний. Также в числе причин назывались желание реабилитироваться и попытаться спасти супругу от тюрьмы.
22 марта Следственный комитет предъявил окончательное обвинение супругам. Отдельно Алексея обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
В январе Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Под ним она будет находиться до 26 апреля.
В апреле суд отклонил ее иск к налоговой, теперь ей предстоит выплатить 1,4 млрд рублей, которые ведомство насчитало ей в виде неуплаченных налогов, штрафов и пеней. Блогерша считает, что служба завысила оценку доходов «Марафона желаний» и ее компаний, а расходы занизила.
В ходе слушания стало известно, что налоговая посчитала «Марафоны желаний» товаром, а не услугами психологического консультирования, и насчитала за них 227 млн рублей налогов. Также адвокат Блиновской заявила, что подзащитная готова подписать мировое соглашение с налоговой и заложить недвижимость, чтобы погасить все долги.