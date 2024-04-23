С уехавшим на СВО Алексеем Блиновским пытаются разорвать контракт

«Сейчас главная цель — под руководством нашего главнокомандующего объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом, где мои навыки, умения и компетенции важны для спасения жизни наших бойцов», — подчеркнул Блиновский. Свои обязанности в армии он не стал раскрывать, сославшись на военную тайну.