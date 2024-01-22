Елену Блиновскую отправили в СИЗО

Также следствие предъявило Блиновской обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств. Как утверждает следствие, в 2019 году Блиновская якобы получился электронные ключи юрлиц, с помощью которых можно переводить деньги с расчетных счетов. По версии СК, она «неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях».