Елену Блиновскую отправили в СИЗО

Максим Саблин
Сегодня в 17:04
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Суд отправил в СИЗО Елену Блиновскую до 26 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Следствие потребовало это, обнаружив «неоднократные нарушения» условий её домашнего ареста.

Главным аргументом СК на заседании 22 января стали кадры с новогодней вечеринки блогерки, на них Блиновская общалась с Викторией Асмоловой, свидетелем по её делу. По словам следователя в зале суда, блогер поступила «цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями».

«Вину Блиновская не признает, не принимает меры по погашению ущерба. Она продолжает светскую жизнь, что неоднократно освещалось в средствах массовой информации», — цитирует представителя СК ТАСС

Также следствие предъявило Блиновской обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств. Как утверждает следствие, в 2019 году Блиновская якобы получился электронные ключи юрлиц, с помощью которых можно переводить деньги с расчетных счетов. По версии СК, она «неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях».

О деле Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Её обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей, а также отмывании 43 млн рублей. ФНС потребовала от блогерки заплатить 1,4 млрд рублей (в эту сумму входят налоги, штраф и пени).

В декабре прошлого года адвокат Блиновской заявила, что подзащитная не может погасить эту сумму из‑за ареста её средств.

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