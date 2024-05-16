Paramount+ выпустит документальный фильм о нападении ХАМАС на Израиль «Мы снова будем танцевать»

Стриминговый сервис Paramount+ выпустит документальный фильм «Мы снова будем танцевать» о нападении палестинской организации ХАМАС на гостей музыкального фестиваля Nova Music Festival в Израиле. Об этом сообщил Rolling Stone.
Лента выйдет на платформе осенью. Она расскажет о трагических событиях 7 октября 2023 года через истории более чем дюжины выживших. В картину войдут в том числе кадры, снятые свидетелями атаки и даже участниками ХАМАС.
Режиссером проекта выступил ярив Мозер. Фильм разработали студия See It Now, SIPUR, Bitachon 365, MGM Television и HSCC. В создании ленты также участвовала BBC Storyville.
«Человеческая цена того, что произошло 7 октября в Израиле и войны в Газе, стали катастрофическими. Мы не можем рассказать историю каждого. Этот фильм о невинных молодых людях, вынужденных бороться за свое выживание», — заявила президент студии See It Now Сьюзан Зирински.
Массовое убийство на фестивале электронной музыки Nature Party, вошедшее в историю как «Резня на музыкальном фестивале в Реиме», произошло 7 октября в пяти километрах от израильской границы с сектором Газа. Оно стало частью масштабного вторжения террористической палестинской группировки ХАМАС в Израиль.
На фестивале были убиты, по подсчетам израильской стороны, 1143 человека, 247 были захвачены в заложники. В тот же день члены ХАМАС устроили массовые убийства в близлежащих населенных пунктах Нетив-ха-Асара, Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз и Холит, убив еще сотни израильских мирных жителей. Эти события признаны крупнейшим терактом в истории страны.
В ответ на него Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. 27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. 2 ноября армия Израиля вошла в город Газа, а 13-го числа министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа.
Палестинская сторона утверждает, что в ходе военной операции Израиля погибло более 35 тыс. человек, большинство из которых — мирные жители. Во множестве крупных университетов по всему миру прошли демонстрации в поддержку палестинцев.