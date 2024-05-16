Paramount+ выпустит документальный фильм о нападении ХАМАС на Израиль «Мы снова будем танцевать»

На фестивале были убиты, по подсчетам израильской стороны, 1143 человека, 247 были захвачены в заложники. В тот же день члены ХАМАС устроили массовые убийства в близлежащих населенных пунктах Нетив-ха-Асара, Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз и Холит, убив еще сотни израильских мирных жителей. Эти события признаны крупнейшим терактом в истории страны.