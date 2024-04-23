В Йельском и Нью-Йоркском университетах задержали десятки людей на демонстрациях за Палестину

Несколько сотен человек протестовали в кампусе Йельского университета с требованием, чтобы вуз отказался от сотрудничества с производителями военного оружия. Администрация заявила, что студентов неоднократно просили уйти и предупреждали о последствиях, включая дисциплинарные. Однако призывы были проигнорированы, в том числе и Нью-Йоркского университета, которые грозил отчислениями.