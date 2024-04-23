В Йельском и Нью-Йоркском университетах задержали десятки людей на демонстрациях за Палестину

Полиция арестовала по меньшей мере 47 человек на демонстрациях в поддержку Палестины в Йельском и Нью-Йоркском университетах, передает The Guardian. Задержания последовали после отмены очных занятий в кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке, где разбили палаточный лагерь.
Несколько сотен человек протестовали в кампусе Йельского университета с требованием, чтобы вуз отказался от сотрудничества с производителями военного оружия. Администрация заявила, что студентов неоднократно просили уйти и предупреждали о последствиях, включая дисциплинарные. Однако призывы были проигнорированы, в том числе и Нью-Йоркского университета, которые грозил отчислениями.
На видео в соцсетях видно, как полиция сносит палатки в лагере протестующих. Некоторые демонстранты вступали с правоохранителями в стычки, выкрикивая: «Мы не остановимся, мы не успокоимся!»
Студенческая газета Washington Square News сообщила, что полиция Нью-Йорка объявляла по громкоговорителю об арестах студентов за хулиганство и воспрепятствование движению. Президент Колумбийского университета Немат Минуш Шафик на прошлой неделе позвонил в полицию, чтобы студенческий лагерь на главной лужайке снесли.
Демонстрации в Колумбийском университете возобновились, к ним присоединились более сотни преподавателей в знак протеста против руководства. Реакция студентов последовала в Брауне, Принстоне, Северо-Западном, Бостонском и Калифорнийском университетах, а также в Беркли и Университете Северной Каролины.