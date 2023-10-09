На месте музыкального фестиваля Nature Party в Израиле обнаружены 260 тел убитых боевиками ХАМАС

Многие посетители прятались в близлежащих кустах и фруктовых садах. «Они обходили дерево за деревом и стреляли. Я видел, как вокруг умирали люди. Я был очень тихим. Я не плакал, я ничего не делал», — рассказал другой участник фестиваля.