На месте музыкального фестиваля Nature Party в Израиле обнаружены 260 тел убитых боевиками ХАМАС

Спасательная общественная организация Zaka обнаружила более 260 тел погибших на месте фестиваля электронной музыки Nature Party, который проходил на юге Израиля недалеко от сектора Газа. Об этом сообщает Би-би-си.
Около 3000 человек в ночь на 7 октября собрались на вечеринку под открытым небом в кибуце Реим. Фестиваль был посвящен еврейскому празднику Суккот. Большинство присутствовавших — молодежь, среди которых много туристов.
Когда палестинская радикальная группировка ХАМАС начала масштабное нападение на Израиль, фестиваль был в самом разгаре. Одна из участниц вечеринки рассказала, что первым тревожным признаком стал звук сирены на рассвете, предупреждающий о ракетах. По словам очевидцев, вскоре за ракетами последовали выстрелы.
Участница заявила, что сперва отключилось электричество, а затем «внезапно из ниоткуда» появились боевики и «открыли огонь во всех направлениях». «Пятьдесят террористов, одетых в военную форму, прибыли на фургонах», — сказала она.
Люди пытались спастись, убегая по песку и садясь в свои машины, чтобы уехать. Однако джипы, полные боевиков, вели огонь по автомобилям, отметила девушка.
Многие посетители прятались в близлежащих кустах и фруктовых садах. «Они обходили дерево за деревом и стреляли. Я видел, как вокруг умирали люди. Я был очень тихим. Я не плакал, я ничего не делал», — рассказал другой участник фестиваля.
Медик скорой помощи по имени Янив назвал произошедшее «резней». «Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Это была спланированная засада. Когда люди уходили через запасные выходы, там их поджидали отряды террористов и просто отстреливали», — заявил он телеканалу Kan News.
Многие участники фестиваля до сих пор числятся пропавшими без вести, некоторые из них могут продолжать скрываться в пустыне. Члены ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек, находившихся на мероприятии.
ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Со стороны сектора Газа боевики выпустили от 2200 до 5000 ракет. Одновременно они прорвались в приграничные районы и вступили в бой с израильскими военными, взяли в плен десятки человек. «Хезболла» обстреляла Израиль со стороны Ливана.
В ответ израильская армия приступила к массированному обстрелу сектора Газа и Ливана, а также начала ликвидировать вторгшихся боевиков. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.