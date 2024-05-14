В России исчезнет понятие «бакалавр»

Из образовательной системы исчезнет понятие «бакалавр». Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков на выступлении на пленарном заседании Государственной думы.
«В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия бакалавра. У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование», — сказал он.
«Количество программ… продолжительностью 5–5,5 года мы постепенно увеличиваем», — добавил Фальков.
Будущий начальник министерства отметил, что отмена бакалавриата позволит решить одну проблему текущей системы.
«Как поручил президент, мы устраняем еще одну проблему. На нее, может быть, мало кто обращает внимание. В результате преобразований мы даем больше возможностей для наших выпускников», — сказал он.
«По прежней логике только бакалавры имели право бесплатно получать специализированное высшее образование, то есть поступать в магистратуру. По новой логике любой, кто получил высшее образование, сможет также пойти и бесплатно получить специализированное образование», — объявил Фальков.
Кроме того, претендент на министерское кресло пообещал и изменения в магистерских программах: «Эффективная массовая магистратура у нас не сформировалась. В нашей новой системе магистратура останется, но будет совершенно иной», — закончил речь Фальков.
Вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от 4 до 6 лет предложил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию в феврале 2023 года.
Дискуссия об этом шла уже некоторое время. В мае 2022 года Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней его заместитель Дмитрий Афанасьев отметил, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.
При этом Фальков обещал, что при отказе от Болонской системы в России сохранятся бакалавриат и магистратура
Указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России Путин подписал в мае 2023 года. Тогда ее до 2026 года должны были протестировать в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, БФУ и ТГУ.