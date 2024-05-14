В России исчезнет понятие «бакалавр»

Дискуссия об этом шла уже некоторое время. В мае 2022 года Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней его заместитель Дмитрий Афанасьев отметил, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.