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Минобр намерен отказаться от Болонской системы и разработать собственную

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:08

Министерство науки и высшего образования России намерено отказаться от Болонской системы и разработать собственную. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

Министр назвал Болонскую систему «прожитым этапом» и заявил, что «будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Ранее идею отказа от участия в Болонской образовательной системе поддержал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его мнению, «наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».

«Кроме того, необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание», — добавил Патрушев.

До Патрушева о возможности отказа от Болонской системы говорили вице-спикер Госдумы Петр Толстой и первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин, а также ректор МГУ Виктор Садовничий, президент РАО Ольга Васильева, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

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