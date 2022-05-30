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Минобрнауки: отказ от Болонской системы образования не предполагает возвращения к советской

Денис Ламехов
Сегодня в 16:46

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев высказался на тему выхода России из Болонского процесса, предусматривающего двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратуру). Его слова передает «Интерфакс».

Афанасьев заявил: «Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 91-го года  <…> речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать <…> и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов».

Согласно его сообщению, новая система «будет ориентирована на национальные интересы с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов и с учетом интересов вузов». Ведомство намерено организовать «профессиональную экспертную дискуссию» в ближайшее время. Афанасьев не сообщил о сроках.

Он добавил: «Когда мы говорим, что Болонская система в прошлом, мы говорим, что ограничения, которые требовала система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берем с собой».

16 марта председатель Ассоциации юристов России, экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что России нужно выйти из Болонского образовательного процесса.

По его мнению, присоединение к соглашению не оправдало надежд и «привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования».

23 марта Минобрнауки сообщило, что отказ от участия в Болонском процессе не обсуждается. 24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров и назвал Болонскую систему «прожитым этапом».

Болонский процесс — серия соглашений между странами Европы, направленных на сближение и гармонизацию систем образования. Назван в честь Болонского университета, где в 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. Процесс создал Европейское пространство высшего образования.

Россия присоединилась к нему в 2003 году. В 2005-м документ подписала Украина, в 2010-м — Беларусь, в 2015-м — Казахстан.

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