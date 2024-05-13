В России собираются пересмотреть структуру приема в вузы

Сегодня в 12:52
Фото: Nathan Dumlao/Unsplash

В России планируют пересмотреть структуру приема в вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата на должность вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, в вузах увеличится объем бюджетных мест по специальностям, необходимым для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства. О каких специальностях идет речь, он не уточнил.

Чернышенко подчеркнул, что на 2024–2025 учебный год выделено 620,5 тыс. бюджетных мест. Из них для будущих инженеров — около 260 тыс. мест, медиков — 55,5 тыс., кадров для системы образования — 79 тыс.

12 мая 2023 года Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023–2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, БФУ и ТГУ.

Согласно проекту, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка), а также профессиональное (аспирантура).

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