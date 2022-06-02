Фальков: при отказе от Болонской системы в России сохранятся бакалавриат и магистратура

В рамках отказа от Болонской системы высшего образования в России останутся бакалавриат и магистратура, но для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Нужно поправить очевидные огрехи. Например, когда человек без профильного образования поступает в совершенно другую магистратуру. Здесь надо навести больше порядка. Я не говорю, что нужно прямые траектории устанавливать, что на юриспруденцию сможет поступить только юрист. Наверное, экономисты могут и в маркетинг пойти, но довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдет на энергомашиностроение», — заявил министр.

По его мнению, поступление в непрофильную магистратуру снижает качество образования. Фальков допустил, что в России законодательно закрепят, по каким направлениями можно поступать в любую магистратуру, а по каким — лишь на схожую область. «Это надо обсуждать, но, скорее всего, да. Ясно, что эти направления должны быть сочетаемыми либо профильно близкими», — отметил он.

Фальков считает, что будущее за сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. «Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована», — добавил он.

Министр назвал три причины для того, чтобы оставить бакалавриат и магистратуру: российские выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», многие россияне получили степень бакалавра, однако без степени магистра они не смогут продвигаться дальше, поскольку к должностям есть квалификационные требования. Кроме того, это понятный формат образования для иностранных студентов, которые могут приезжать учиться в Россию, а затем возвращаться к себе, чтобы продолжить обучение.

Тем не менее реформа предусматривает, что по ряду специальностей будет только специалитет. Среди них: врачи, инженеры, а также такие новые направления, как медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.

24 мая министр Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней его заместитель Дмитрий Афанасьев отметил, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.