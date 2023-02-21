Путин предложил вернуть «профессионалитет»

Он считает, что для отдельных специальностей можно будет продлить обучение, аспирантуру выделить в отдельный блок. Нынешним студентам разрешат продолжить, а выпускники по программам бакалавриата и магистратуры не столкнуться с дискриминацией, пообещал он.