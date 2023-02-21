Путин предложил вернуть «профессионалитет»

Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» и вернуть «профессионалитет». Срок обучения — от 4 до 6 лет, добавил он.
«За ближайшие пять лет нужно подготовить порядка пяти млн специалистов для работы в электронике, промышленности, сельском хозяйстве и ОПК, строительстве, транспорте, ключевых для безопасности и суверенитета России», — заявил Путин.
Он считает, что для отдельных специальностей можно будет продлить обучение, аспирантуру выделить в отдельный блок. Нынешним студентам разрешат продолжить, а выпускники по программам бакалавриата и магистратуры не столкнуться с дискриминацией, пообещал он.
24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней его заместитель Дмитрий Афанасьев отметил, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.
В рамках отказа от Болонской системы высшего образования в России останутся бакалавриат и магистратура, но для студентов ограничат возможность поступать в непрофильную магистратуру, рассказывал позже Фальков.