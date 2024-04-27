В «Гараже» прошедшие обыски объяснили делом против Петра Верзилова*

Днем, 26 апреля, сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис и образовательный центр «Гаража», где также размещается архив. «Осторожно, новости» писали, что у силовиков были списки руководителей. Еще они изучали документацию, связанную с маркетингом и выставками музея. Ближе к вечеру фээсбэшники стали выносить из здания коробки с некими документами.