В «Гараже» прошедшие обыски объяснили делом против Петра Верзилова*

Московский музей современного искусства «Гараж» объяснил, что прошедшие накануне обыски связаны с уголовным делом в отношении бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова*. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу организации.
«К настоящему времени следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме», — заявили в «Гараже».
Днем, 26 апреля, сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис и образовательный центр «Гаража», где также размещается архив. «Осторожно, новости» писали, что у силовиков были списки руководителей. Еще они изучали документацию, связанную с маркетингом и выставками музея. Ближе к вечеру фээсбэшники стали выносить из здания коробки с некими документами.
В марте этого года в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Ульяновске прошли обыски у художников по делу Верзилова. Сотрудники ФСБ были у Катрин Ненашевой, участников арт-группы «Явь», участницы Pussy Riot Маргариты Коноваловой (Риты Флорес), петербургского художника Саши Блота, а также у матери Петра Верзилова.
Осенью 2023 года суд приговорил Верзилова по делу о фейках к восьми с половиной годам колонии. Поводом для судебного разбирательства стали публикации в соцсетях Верзилова о событиях в Буче. Согласно материалам дела, он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».
11 марта 2024-го Мосгорсуд отменил приговор и передал дело на новое рассмотрение. На следующий день ФСБ провела обыски у Катрин Ненашевой, участников арт-группы «Явь» и других художников. Тогда правозащитный проект «Сетевые свободы» писал, что визит силовиков может быть связан с уголовным делом о госизмене в отношении Верзилова.
2 апреля экс-издателя «Медиазоны» вновь заочно приговорили по делу о фейках об армии РФ. На этот раз ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет и четыре месяца.
* Петр Верзилов внесен Минюстом в реестр иноагентов.