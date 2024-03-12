ФСБ проводит обыски у участников арт-группы «Явь», Катрин Ненашевой и других художников

Об этом деле в отношении Верзилова ранее не сообщалось. Участник Pussy Riot объявлен полицией в международный розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Также 11 марта Мосгорсуд отменил ранее вынесенный ему приговор по делу о распространении ложной информации об армии России. По той статье Верзилов был обязан провести 8,5 лет в колонии.