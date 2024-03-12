ФСБ проводит обыски у участников арт-группы «Явь», Катрин Ненашевой и других художников

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к Катрин Ненашевой, участникам арт-группы «Явь» и другим художникам, пишет правозащитный проект «Сетевые свободы».
По его информации, визит силовиков может быть связан с уголовным делом о госизмене в отношении экс-участника Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова*.
Об обыске у Ненашевой рассказала активистка Наталья Четверио, с которой они живут в одной квартире в Петербурге.
«Проснулись от громкого и долгого стука в дверь. На вопрос, кто это, мужской голос ответил: „ФСБ“. Вызвали адвоката, сказали, что, когда он приедет, мы откроем», — пишет Четверио. Также она сообщила, что один из силовиков пообещал прострелить девушкам дверь.
Кроме того, по информации «Сетевых свобод», силовики устроили обыски у участников арт-группы «Явь», участницы Pussy Riot Маргариты Коноваловой (Риты Флорес), петербургского художника Саши Блота, а также матери Петра Верзилова.
Кроме того, добавляют правозащитники, на допрос в Екатеринбурге увезли художника Илью Мозги, в Москве — знакомую художника Philippenzo, в Ульяновске — Илью Холтова, в Нижнем Новгороде — Артема Филатова.
Проект отмечает, что часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы по ст. 275 УК РФ (это статья о госизмене).
Об этом деле в отношении Верзилова ранее не сообщалось. Участник Pussy Riot объявлен полицией в международный розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Также 11 марта Мосгорсуд отменил ранее вынесенный ему приговор по делу о распространении ложной информации об армии России. По той статье Верзилов был обязан провести 8,5 лет в колонии.
* Петр Верзилов внесен в список иностранных агентов