ФСБ проводит обыски у участников арт-группы «Явь», Катрин Ненашевой и других художников

Сегодня в 10:07
Фото: из соцсетей Катрин Ненашевой

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к Катрин Ненашевой, участникам арт-группы «Явь» и другим художникам, пишет правозащитный проект «Сетевые свободы».

По его информации, визит силовиков может быть связан с уголовным делом о госизмене в отношении экс-участника Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова*.

Об обыске у Ненашевой рассказала активистка Наталья Четверио, с которой они живут в одной квартире в Петербурге.

«Проснулись от громкого и долгого стука в дверь. На вопрос, кто это, мужской голос ответил: „ФСБ“. Вызвали адвоката, сказали, что, когда он приедет, мы откроем», — пишет Четверио. Также она сообщила, что один из силовиков пообещал прострелить девушкам дверь.

Sota опубликовала видео, как Ненашеву увозят на допрос. Художницу посадили в машину без номеров.

Кроме того, по информации «Сетевых свобод», силовики устроили обыски у участников арт-группы «Явь», участницы Pussy Riot Маргариты Коноваловой (Риты Флорес), петербургского художника Саши Блота, а также матери Петра Верзилова.

Кроме того, добавляют правозащитники, на допрос в Екатеринбурге увезли художника Илью Мозги, в Москве — знакомую художника Philippenzo, в Ульяновске — Илью Холтова, в Нижнем Новгороде — Артема Филатова.

Проект отмечает, что часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы по ст. 275 УК РФ (это статья о госизмене).

Об этом деле в отношении Верзилова ранее не сообщалось. Участник Pussy Riot объявлен полицией в международный розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Также 11 марта Мосгорсуд отменил ранее вынесенный ему приговор по делу о распространении ложной информации об армии России. По той статье Верзилов был обязан провести 8,5 лет в колонии.

* Петр Верзилов внесен в список иностранных агентов

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