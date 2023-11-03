Реклама
Новости

Экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках об армии

Виктория Шанина
Сегодня в 10:15

Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Также Верзилову запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение 4 лет. Вынесение приговора проходило заочно — сам Верзилов не присутствовал на заседании.

Судили Верзилова по статье о публичном распространение фейков о ВС по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы, гособвинитель изначально запрашивал 9 лет.

Поводом для судебного разбирательства стали публикации в соцсетях Верзилова о событиях в Буче. Согласно материалам дела, он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».

Уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС России на Верзилова завели в ноябре прошлого года, тогда же он был заочно арестован и объявлен в розыск. По данным следствия, сейчас он живет в Ватикане.

* «Медиазона», Петр Верзилов и Юрий Дудь внесены Минюстом в реестр иноагентов.

расскажите друзьям
теги
Верховный суд
люди
Петр ВерзиловЮрий Дудь
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»