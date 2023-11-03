Экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Также Верзилову запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение 4 лет. Вынесение приговора проходило заочно — сам Верзилов не присутствовал на заседании.
Судили Верзилова по статье о публичном распространение фейков о ВС по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы, гособвинитель изначально запрашивал 9 лет.
Поводом для судебного разбирательства стали публикации в соцсетях Верзилова о событиях в Буче. Согласно материалам дела, он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».