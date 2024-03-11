Петру Верзилову* отменили приговор по делу о фейках

В октябре 2023-го Юрий Дудь* опубликовал интервью с Верзиловым, в котором он рассказал о своем участии в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ. После этого он покинул должность издателя «Медиазоны». С 2020 года Петр Верзилов находится за пределами России.