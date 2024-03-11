Петру Верзилову* отменили приговор по делу о фейках

Мосгорсуд отменил приговор бывшему издателю «Медиазоны»* Петру Верзилову* по делу о фейках про армию РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, дело отправили на новое рассмотрение из‑за процессуальных нарушений. Его направят в Басманный суд Москвы. Причину отмены приговора не уточняют.
Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии в ноябре 2023-го. Его обвинили в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (пунк «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Прокуратура запросила Верзилову наказание в виде девяти лет колонии. Поводом для преследования стали посты в соцсетях активиста, в которых он рассказал о событиях в Буче. В декабре 2023-го защита обжаловала заочный приговор.
В октябре 2023-го Юрий Дудь* опубликовал интервью с Верзиловым, в котором он рассказал о своем участии в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ. После этого он покинул должность издателя «Медиазоны». С 2020 года Петр Верзилов находится за пределами России.
* «Медиазона», Петр Верзилов и Юрий Дудь внесены Минюстом в реестр иноагентов.